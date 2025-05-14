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Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025
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13:40 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/predlozhenie-2016874672.html
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Запад после предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по Украине устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:40:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад после предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по Украине устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, пишет Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X."Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. &lt;…&gt; Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу", — указал Христофору.Как отметил журналист, западные страны требуют, чтобы российский лидер лично присутствовал на встрече в Стамбуле, пригрозив, что введут новые санкции и одобрят новое вооружение Киеву.Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах

Журналист Христофору: Запад сделал из предложения Путина по Украине цирковое шоу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад после предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по Украине устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, пишет Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.
«
"Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. <…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу", — указал Христофору.
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Как отметил журналист, западные страны требуют, чтобы российский лидер лично присутствовал на встрече в Стамбуле, пригрозив, что введут новые санкции и одобрят новое вооружение Киеву.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
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