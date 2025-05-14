https://ria.ru/20250514/predlozhenie-2016874672.html
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах - РИА Новости, 14.05.2025
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Запад после предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по Украине устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:40:00+03:00
2025-05-14T13:40:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад после предложения президента России Владимира Путина провести прямые переговоры по Украине устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, пишет Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X."Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа. <…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу", — указал Христофору.Как отметил журналист, западные страны требуют, чтобы российский лидер лично присутствовал на встрече в Стамбуле, пригрозив, что введут новые санкции и одобрят новое вооружение Киеву.Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html
https://ria.ru/20250514/ssha-2016850616.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналист раскрыл, что сделал Запад после предложения Путина о переговорах
Журналист Христофору: Запад сделал из предложения Путина по Украине цирковое шоу