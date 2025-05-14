https://ria.ru/20250514/pravo-2016848658.html
Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов
Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов - РИА Новости, 14.05.2025
Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов
Необходимо расширить право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий на всех членов его семьи, считает уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:02:00+03:00
2025-05-14T12:02:00+03:00
2025-05-14T12:02:00+03:00
общество
россия
екатеринбург
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Необходимо расширить право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий на всех членов его семьи, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду в Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий. "Сегодня государство предоставляет право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий родителям и одному из членов семей… А если в семье трое детей? Они должны ехать за свой счет на могилу погибшего. Мы думаем, что здесь есть морально нравственные основания пересмотреть эту норму и расширить на всю семью", - сказала Москалькова на заседании координационного совета.
https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6de2b751af627651ec5f1e92192c7146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатеринбург, татьяна москалькова
Общество, Россия, Екатеринбург, Татьяна Москалькова
Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов
Москалькова призвала расширить бесплатный проезд к могиле ветерана на всю семью