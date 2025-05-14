https://ria.ru/20250514/pravo-2016848658.html

Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов

Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов - РИА Новости, 14.05.2025

Москалькова предложила расширить бесплатный проезд на могилы ветеранов

Необходимо расширить право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий на всех членов его семьи, считает уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:02:00+03:00

2025-05-14T12:02:00+03:00

2025-05-14T12:02:00+03:00

общество

россия

екатеринбург

татьяна москалькова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Необходимо расширить право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий на всех членов его семьи, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду в Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий. "Сегодня государство предоставляет право бесплатного проезда к месту захоронения ветерана боевых действий родителям и одному из членов семей… А если в семье трое детей? Они должны ехать за свой счет на могилу погибшего. Мы думаем, что здесь есть морально нравственные основания пересмотреть эту норму и расширить на всю семью", - сказала Москалькова на заседании координационного совета.

https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html

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екатеринбург

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Варвара Скокшина

общество, россия, екатеринбург, татьяна москалькова