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В Якутске вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 14.05.2025
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04:28 14.05.2025 (обновлено: 04:29 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/pozhar-2016789135.html
В Якутске вспыхнул пожар в магазине
В Якутске вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 14.05.2025
В Якутске вспыхнул пожар в магазине
Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:28:00+03:00
2025-05-14T04:29:00+03:00
происшествия
якутск
михаил николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине "Планета Электро" на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на тушении работают 46 специалистов, задействовано 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007142243.html
якутск
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происшествия, якутск, михаил николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Михаил Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске вспыхнул пожар в магазине

В Якутске загорелся магазин "Планета Электро" на площади 550 квадратных метров

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.
"Поступило сообщение о пожаре в магазине "Планета Электро" на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что на тушении работают 46 специалистов, задействовано 10 единиц техники.
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ПроисшествияЯкутскМихаил НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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