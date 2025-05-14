https://ria.ru/20250514/pozhar-2016789135.html

В Якутске вспыхнул пожар в магазине

В Якутске вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 14.05.2025

В Якутске вспыхнул пожар в магазине

Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:28:00+03:00

2025-05-14T04:28:00+03:00

2025-05-14T04:29:00+03:00

происшествия

якутск

михаил николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине "Планета Электро" на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на тушении работают 46 специалистов, задействовано 10 единиц техники.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007142243.html

якутск

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, михаил николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)