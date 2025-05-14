https://ria.ru/20250514/pozhar-2016789135.html
В Якутске вспыхнул пожар в магазине
В Якутске вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 14.05.2025
В Якутске вспыхнул пожар в магазине
Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:28:00+03:00
2025-05-14T04:28:00+03:00
2025-05-14T04:29:00+03:00
происшествия
якутск
михаил николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Магазин "Планета Электро" в Якутске горит на площади 550 квадратных метров, сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине "Планета Электро" на улице Проспект Михаила Николаева в Якутске. По предварительным данным, пламя охватило 550 квадратных метров внутри здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на тушении работают 46 специалистов, задействовано 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007142243.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, михаил николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Михаил Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске вспыхнул пожар в магазине
В Якутске загорелся магазин "Планета Электро" на площади 550 квадратных метров