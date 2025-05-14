https://ria.ru/20250514/posolstvo-2016795610.html
Пакистан объявил чиновника верховной комиссии Индии персоной нон грата
Пакистан объявил чиновника верховной комиссии Индии персоной нон грата - РИА Новости, 14.05.2025
Пакистан объявил чиновника верховной комиссии Индии персоной нон грата
Власти Пакистана объявили сотрудника верховной комиссии (посольства) Индии в Исламабаде персоной нон грата за участие в деятельности, несовместимой с его... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:17:00+03:00
2025-05-14T06:17:00+03:00
2025-05-14T06:17:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Власти Пакистана объявили сотрудника верховной комиссии (посольства) Индии в Исламабаде персоной нон грата за участие в деятельности, несовместимой с его привилегированным статусом, говорится в заявлении пакистанского МИД. Тем самым Исламабад зеркально отреагировал на решение Нью-Дели, накануне сообщившего, что сотрудник верховной комиссии Пакистана объявлен в Индии персоной нон грата за то, что он занимался деятельностью, не соответствующей его официальному статусу. "Правительство Пакистана объявило сотрудника верховной комиссии (посольства) Индии в Исламабаде персоной нон грата за участие в деятельности, несовместимой с его привилегированным статусом. Соответствующему должностному лицу было предписано покинуть Пакистан в течение 24 часов", - говорится в заявлении МИД Пакистана. В ведомстве отметили, что поверенный в делах Индии был вызван в министерство иностранных дел для демарша, сообщающего об этом решении. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250514/kitaj-2016794092.html
https://ria.ru/20250512/komanduyuschie-2016543138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, исламабад, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан объявил чиновника верховной комиссии Индии персоной нон грата
Власти Пакистана высылают чиновника верховной комиссии Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Власти Пакистана объявили сотрудника верховной комиссии (посольства) Индии в Исламабаде персоной нон грата за участие в деятельности, несовместимой с его привилегированным статусом, говорится в заявлении пакистанского МИД.
Тем самым Исламабад
зеркально отреагировал на решение Нью-Дели
, накануне сообщившего, что сотрудник верховной комиссии Пакистана
объявлен в Индии
персоной нон грата за то, что он занимался деятельностью, не соответствующей его официальному статусу.
"Правительство Пакистана объявило сотрудника верховной комиссии (посольства) Индии в Исламабаде персоной нон грата за участие в деятельности, несовместимой с его привилегированным статусом. Соответствующему должностному лицу было предписано покинуть Пакистан в течение 24 часов", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
В ведомстве отметили, что поверенный в делах Индии был вызван в министерство иностранных дел для демарша, сообщающего об этом решении.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.