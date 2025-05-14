https://ria.ru/20250514/polsha-2016900346.html

В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента

В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента - РИА Новости, 14.05.2025

В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента

Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие в воскресенье выборы президента, сообщает польский научно-исследовательский институт NASK,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:11:00+03:00

2025-05-14T15:11:00+03:00

2025-05-14T18:19:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие в воскресенье выборы президента, сообщает польский научно-исследовательский институт NASK, занимающийся вопросами интернет-безопасности под эгидой кабмина республики."Центр анализа дезинформации (NASK) выявил политическую рекламу на платформе Facebook*, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы были показаны на территории Польши", - говорится в сообщении.При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook.*"Рекламные аккаунты, участвующие в кампании, за последние 7 дней потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет", - говорится в сообщении.NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его."Действия должны были поддержать одного из кандидатов и дискредитировать других", - говорится в сообщении.Тем не менее, уточняется, что кампании, проводимые рекламными аккаунтами, "особенно касались" кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого и кандидата от коалиции националистов "Конфедерация" Славомира Ментцена."Анализ указывает на возможную провокацию. Ее целью могло быть нанесение ущерба кандидату, якобы поддерживаемому этим типом рекламы, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.Отмечается, что счета, используемые для оплаты рекламной кампании были предъявлены компании Meta * для блокирования.Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html

https://ria.ru/20250507/vybory-2015519378.html

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в мире, технологии, россия, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен