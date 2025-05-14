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В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента - РИА Новости, 14.05.2025
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15:11 14.05.2025 (обновлено: 18:19 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/polsha-2016900346.html
В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента
В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента - РИА Новости, 14.05.2025
В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента
Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие в воскресенье выборы президента, сообщает польский научно-исследовательский институт NASK,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:11:00+03:00
2025-05-14T18:19:00+03:00
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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие в воскресенье выборы президента, сообщает польский научно-исследовательский институт NASK, занимающийся вопросами интернет-безопасности под эгидой кабмина республики."Центр анализа дезинформации (NASK) выявил политическую рекламу на платформе Facebook*, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы были показаны на территории Польши", - говорится в сообщении.При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook.*"Рекламные аккаунты, участвующие в кампании, за последние 7 дней потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет", - говорится в сообщении.NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его."Действия должны были поддержать одного из кандидатов и дискредитировать других", - говорится в сообщении.Тем не менее, уточняется, что кампании, проводимые рекламными аккаунтами, "особенно касались" кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого и кандидата от коалиции националистов "Конфедерация" Славомира Ментцена."Анализ указывает на возможную провокацию. Ее целью могло быть нанесение ущерба кандидату, якобы поддерживаемому этим типом рекламы, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.Отмечается, что счета, используемые для оплаты рекламной кампании были предъявлены компании Meta * для блокирования.Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html
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в мире, технологии, россия, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен
В мире, Технологии, Россия, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен
В Польше заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента

Польша заподозрила внешнее вмешательство в предстоящие выборы президента

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие в воскресенье выборы президента, сообщает польский научно-исследовательский институт NASK, занимающийся вопросами интернет-безопасности под эгидой кабмина республики.
"Центр анализа дезинформации (NASK) выявил политическую рекламу на платформе Facebook*, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы были показаны на территории Польши", - говорится в сообщении.
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При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook.*
"Рекламные аккаунты, участвующие в кампании, за последние 7 дней потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет", - говорится в сообщении.
NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его.
"Действия должны были поддержать одного из кандидатов и дискредитировать других", - говорится в сообщении.
Тем не менее, уточняется, что кампании, проводимые рекламными аккаунтами, "особенно касались" кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого и кандидата от коалиции националистов "Конфедерация" Славомира Ментцена.
"Анализ указывает на возможную провокацию. Ее целью могло быть нанесение ущерба кандидату, якобы поддерживаемому этим типом рекламы, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счета, используемые для оплаты рекламной кампании были предъявлены компании Meta * для блокирования.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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