https://ria.ru/20250514/politsejskie-2016898105.html

В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы

В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы - РИА Новости, 14.05.2025

В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы

Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:04:00+03:00

2025-05-14T15:04:00+03:00

2025-05-14T15:04:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

александр мельников

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной полиции. "Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что при подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По версии следствия, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, александр мельников, следственный комитет россии (ск рф)