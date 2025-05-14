https://ria.ru/20250514/politsejskie-2016898105.html
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы - РИА Новости, 14.05.2025
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы
Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:04:00+03:00
2025-05-14T15:04:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной полиции. "Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что при подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По версии следствия, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html
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происшествия, россия, ростовская область, александр мельников, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Александр Мельников, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы
В Ростовской области отстранили двух сотрудников управления по делам миграции