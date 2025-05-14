Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/politsejskie-2016898105.html
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы - РИА Новости, 14.05.2025
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы
Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:04:00+03:00
2025-05-14T15:04:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
александр мельников
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной полиции. "Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что при подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По версии следствия, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, александр мельников, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Александр Мельников, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области двух полицейских отстранили от работы

В Ростовской области отстранили двух сотрудников управления по делам миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Двое сотрудников управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области, против которых возбуждено уголовное дело, отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
"Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области", - говорится в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции
12 мая, 10:25
Уточняется, что при подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.
Ранее в региональном СК сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальника одного из отделов управления по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По версии следствия, фигуранты, достоверно зная об отсутствии у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на трудовую деятельность, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения на работу.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали о задержании главы управления Александра Мельникова.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ РФ по Ростовской области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий
13 мая, 08:39
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьАлександр МельниковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала