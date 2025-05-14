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Нарышкин высказался о политиках, уехавших из России
Нарышкин высказался о политиках, уехавших из России - РИА Новости, 14.05.2025
Нарышкин высказался о политиках, уехавших из России
Покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить страну на несколько частей, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:45:00+03:00
2025-05-14T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить страну на несколько частей, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", - сказал Нарышкин на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
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россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, в мире
Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, В мире
Нарышкин высказался о политиках, уехавших из России
Нарышкин: уехавшие из РФ политики мечтают расчленить страну при поддержке Запада