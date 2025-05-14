https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016888913.html

В Подмосковье подготовили разнообразную программу к акции "Ночь музеев"

В Подмосковье подготовили разнообразную программу к акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 14.05.2025

В Подмосковье подготовили разнообразную программу к акции "Ночь музеев"

Государственные музеи Подмосковья подготовили разнообразную программу к акции "Ночь музеев", которая пройдет по всей России 17 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:37:00+03:00

2025-05-14T14:37:00+03:00

2025-05-14T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья подготовили разнообразную программу к акции "Ночь музеев", которая пройдет по всей России 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве также отметили, что тема мероприятий этого года – "Герои". Так, музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока приглашает на прогулки по территории усадьбы Шахматово, в ходе которой гостям расскажут об уникальных мемориальных растениях на территории усадебного парка. В течение всего дня посетители Шахматова смогут самостоятельно пройти квест-путеводитель по усадьбе и послушать вокальное выступление "Наполним музыкой сердца", а также многое другое. В Серпуховском историко-художественном музее (СИХМ) пройдут бесплатные мероприятия – например, промо-экскурсия в комплексе на Сенной. На территории СИХМ состоится лекция "Музеи и искусство в авангардной анимации" от историка мировой анимации Винни Лужина, военная реконструкция во дворе музея с интерактивными точками и многое другое. Для маленьких посетителей подготовлена детская экскурсия "Разгадай Авангард". Также на мастер-класс "Малевич из ниток" организаторы приглашают ребят от 12 лет и взрослых, а в 20.00 жители и гости Серпухова смогут посетить новую иммерсивную программу "Ночной экспресс. Аван-Гард". Музей-заповедник А.С. Пушкина ждет гостей в усадьбе Вяземы на обзорные экскурсии, театрализованный концерт "Байки о кудрявом барине", концерт "Юные дарования" с участием учащихся Большевяземской школы искусств. Вечером пройдут экскурсии "При свечах по залам дворца", литературная авторская программа "Неспешные чтения: лирика А.С. Пушкина". Также артисты Московского независимого драматического театра "Переулок" покажут спектакль "В гостях у Пиковой дамы" в интерьерах ночного дворца усадьбы Вяземы. В Звенигородском музее-заповеднике в "Ночь музеев" пройдет мастер-класс "Летний пейзаж акрилом". Там же состоится концерт "От романса до джаза в ритмах весны", где будут исполнены произведения Марлен Дитрих, Эллы Фицджеральд, Рэя Чарльза и других, также в программе стихи Сергея Есенина, Елены Исаевой, Валентины Гонгалевой. Бесплатно в этот день с 16.00 до 18.00 можно будет посетить выставку "Звенигород. От земли до неба", арт-медитацию по выставке "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа" и лекцию "Царева свадьба на Руси". Музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" приглашает посетителей в новое экспозиционное пространство "Рисунки Чехова". В творческой мастерской проведут мастер-класс, гостей научат рисовать каракулями. Также посетителей ждет музыкальная программа на открытом воздухе "Мелодии ночи" с джазовым коллективом "Доктор Чехов", концерт фортепианной музыки, инсценировки по произведениям А.П. Чехова в исполнении артистов Мелиховского театра, знакомство с музейным закулисьем, шедеврами коллекции и многое другое. В музее "Новый Иерусалим" с 18.00 до 22.00 бесплатно можно будет посетить разделы постоянной экспозиции "Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII-XXI веков", "Музей. Опаленные страницы" и "Война. Победа. Память", а также временные выставки "Невесомость. Александр Лабас о скорости прогрессе и любви" и "Зорикто Доржиев. Повелитель снов". С 18.00 до 20.00 также бесплатно можно будет посетить детский центр "Экспонариум". В Государственном музее-заповеднике "Зарайский кремль" для гостей запланированы экскурсии и лекции, творческие мастерские, интерактивные программы и концерт. В программе – выступление ансамбля русских народных инструментов ДШИ им. А.С. Голубкиной "Сказ о земле Русской", экскурсии по выставке "Что такое подвиг?" и "Зарайск в период Смуты. С Д.М. Пожарским во главе", лекции в музее "Крестьянские модники" (по предварительной записи) и "Награды Российской империи на портретах из собрания музея-заповедника" и многое другое. В музее-заповеднике "Усадьба “Мураново”" весь день гостей ждут экскурсии по главному усадебному дому, выставка "Цветы живут и шепчут", усадебный квест и мастер-класс. В "Ночь музеев" усадебный парк будет открыт до 21.00 (вход до 20.00). После 16.30 вход в парк будет бесплатным. В 17.00 и 19.00 посетителей будут ждать обзорные экскурсии с научным сотрудником музея Ларисой Деминой (по предварительной записи). Также заместитель директора по научной работе Александр Сахно и научный сотрудник Марина Серегина подготовили для гостей театрализованные экскурсии "В гостях у Тютчева" и многое другое. Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину покажет спектакль Московского губернского театра "Семейная картина" по пьесе А.Н. Островского. В Военно-патриотическом музее состоится лекция "Герои фронта и тыла". Гостям расскажут о жизни и работе великих людей, стоящих за созданием самого массового танка Великой Отечественной войны, погрузят в историю эвакуации Харьковского завода №183 в глубокий тыл и организации производства на новом месте и многое другое. Гостей музея Зои Космодемьянской ждет выставка "Лица Победы", посвященная женщинам, совершившим подвиги во время Великой Отечественной войны. Для юных посетителей пройдет интерактивное занятие "Журавлиная стая", на котором расскажут об истории создания песни "Журавли" на стихи Расула Гамзатова и научат делать фигурку журавля в технике оригами. Также для посетителей состоится лекция "Путь героя" и многое другое.

https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html

https://ria.ru/20250513/vorobev-2016747960.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, ночь музеев