https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016869844.html

Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье

Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025

Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья совершили более 192 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала года, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T13:22:00+03:00

2025-05-14T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 192 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала года, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В автобусах "Мострансавто", а это свыше 5 тысяч транспортных средств, действует запрет на оплату и прием наличных денег. Пассажирам компании доступны четыре способа безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами ("Стрелка" и "Тройка"), а также социальными картам. Более 89 миллионов от всех поездок с января этого года зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Так, банковскими картами пассажиры оплатили проезд свыше 61 миллионов раз. Порядка 41 миллионов трансакций прошли по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья остаются маршруты МАП № 10 города Королев, к середине мая ими воспользовались свыше 26,9 миллиона раз. Также в топ-3 по количеству поездок вошли МАП № 11 города Балашиха и МАП № 12 города Ногинск, где пассажиры зафиксировали более 22 миллионов и 19 миллионов поездок соответственно.

https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, балашиха, мострансавто