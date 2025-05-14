Рейтинг@Mail.ru
Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:22 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016869844.html
Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье
Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье
Жители и гости Подмосковья совершили более 192 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала года, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:22:00+03:00
2025-05-14T13:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
балашиха
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/30/1524083019_0:17:1197:690_1920x0_80_0_0_86216fac6ce325d04936df2e8f2890af.png
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 192 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала года, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В автобусах "Мострансавто", а это свыше 5 тысяч транспортных средств, действует запрет на оплату и прием наличных денег. Пассажирам компании доступны четыре способа безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами ("Стрелка" и "Тройка"), а также социальными картам. Более 89 миллионов от всех поездок с января этого года зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Так, банковскими картами пассажиры оплатили проезд свыше 61 миллионов раз. Порядка 41 миллионов трансакций прошли по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья остаются маршруты МАП № 10 города Королев, к середине мая ими воспользовались свыше 26,9 миллиона раз. Также в топ-3 по количеству поездок вошли МАП № 11 города Балашиха и МАП № 12 города Ногинск, где пассажиры зафиксировали более 22 миллионов и 19 миллионов поездок соответственно.
https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html
московская область (подмосковье)
королев
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/30/1524083019_127:0:1068:706_1920x0_80_0_0_e831058b79d9047e828580011a99b0f8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), королев, балашиха, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Балашиха, Мострансавто
Пассажиропоток "Мострансавто" увеличился почти на 8% в Подмосковье

Пассажиропоток "Мострансавто" вырос почти на 8% в Подмосковье с начала 2025 года

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 192 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала года, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Семья едет на велосипедах - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая
Вчера, 13:21
В автобусах "Мострансавто", а это свыше 5 тысяч транспортных средств, действует запрет на оплату и прием наличных денег. Пассажирам компании доступны четыре способа безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами ("Стрелка" и "Тройка"), а также социальными картам. Более 89 миллионов от всех поездок с января этого года зафиксировано с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Так, банковскими картами пассажиры оплатили проезд свыше 61 миллионов раз.
Порядка 41 миллионов трансакций прошли по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка". Самыми популярными у жителей и гостей Подмосковья остаются маршруты МАП № 10 города Королев, к середине мая ими воспользовались свыше 26,9 миллиона раз. Также в топ-3 по количеству поездок вошли МАП № 11 города Балашиха и МАП № 12 города Ногинск, где пассажиры зафиксировали более 22 миллионов и 19 миллионов поездок соответственно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевБалашихаМострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала