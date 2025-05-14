https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html

Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая

Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая - РИА Новости, 14.05.2025

Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая

Общеобластное мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Московской области 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:21:00+03:00

2025-05-14T13:21:00+03:00

2025-05-14T13:21:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Московской области 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В ведомстве отметили, что гостей ждут легкоатлетический забег для всей семьи, фитнес-тренировки, семейные командные игры, велоквест и многое другое. Например, в парке Мира городского округа Мытищи посетители смогут принять участие в соревнованиях по беговелам, семейном роллер-квесте и в командных играх "Вперед к Победам". Специально для пап состоится тренировка "Кроссфит", а для мам проведут тренировку по йоге "Путь к счастью". В Раменском городском парке мероприятие начнется с утреннего легкоатлетического забега для всей семьи на пять километров. Также все желающие могут отправиться на открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы. Парк Мира городского округа Коломна приглашает гостей на семейные командные игры и велопробег, легкоатлетический забег и семейные игры в шашки и шахматы. Также в парке откроется ретроплощадка "Игры нашего двора". В городском парке округа Кашира посетителей ждут разминка "Зарядись энергией" и семейные командные игры. Всех желающих приглашают сыграть в волейбол, дартс и гигантскую дженгу.

https://ria.ru/20250513/vorobev-2016747960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)