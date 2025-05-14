https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html
Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая
Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая
Общеобластное мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Московской области 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:21:00+03:00
2025-05-14T13:21:00+03:00
2025-05-14T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Московской области 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В ведомстве отметили, что гостей ждут легкоатлетический забег для всей семьи, фитнес-тренировки, семейные командные игры, велоквест и многое другое. Например, в парке Мира городского округа Мытищи посетители смогут принять участие в соревнованиях по беговелам, семейном роллер-квесте и в командных играх "Вперед к Победам". Специально для пап состоится тренировка "Кроссфит", а для мам проведут тренировку по йоге "Путь к счастью". В Раменском городском парке мероприятие начнется с утреннего легкоатлетического забега для всей семьи на пять километров. Также все желающие могут отправиться на открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы. Парк Мира городского округа Коломна приглашает гостей на семейные командные игры и велопробег, легкоатлетический забег и семейные игры в шашки и шахматы. Также в парке откроется ретроплощадка "Игры нашего двора". В городском парке округа Кашира посетителей ждут разминка "Зарядись энергией" и семейные командные игры. Всех желающих приглашают сыграть в волейбол, дартс и гигантскую дженгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Мероприятие "Семейные старты" состоится в парках Подмосковья 17 мая
Мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Подмосковья 17 мая
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Семейные старты" пройдет в более чем 60 парках Московской области 17 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В ведомстве отметили, что гостей ждут легкоатлетический забег для всей семьи, фитнес-тренировки, семейные командные игры, велоквест и многое другое.
Например, в парке Мира городского округа Мытищи посетители смогут принять участие в соревнованиях по беговелам, семейном роллер-квесте и в командных играх "Вперед к Победам". Специально для пап состоится тренировка "Кроссфит", а для мам проведут тренировку по йоге "Путь к счастью".
В Раменском городском парке мероприятие начнется с утреннего легкоатлетического забега для всей семьи на пять километров. Также все желающие могут отправиться на открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы.
Парк Мира городского округа Коломна приглашает гостей на семейные командные игры и велопробег, легкоатлетический забег и семейные игры в шашки и шахматы. Также в парке откроется ретроплощадка "Игры нашего двора".
В городском парке округа Кашира посетителей ждут разминка "Зарядись энергией" и семейные командные игры. Всех желающих приглашают сыграть в волейбол, дартс и гигантскую дженгу.