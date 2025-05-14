https://ria.ru/20250514/podarki-2016925561.html

Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам

Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам - РИА Новости, 14.05.2025

Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам

Самолет Boeing 747-8, который власти Катара предложили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 747-8, который власти Катара предложили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков, сумма которых будет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на проведенный анализ данных госдепартамента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо. Портал публикует график, согласно которому Байден за срок своего президентства официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов США. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше, чем предшественник. По подсчетам Axios, в случае принятия самолета, Трамп также будет также одарен иностранным государством в 100 раз сильнее, чем все остальные президенты США с 2001 года вместе взятые. По данным СМИ США, Boeing 747-8, который правительство Катара планирует передать Трампу, больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. Сообщалось также, что самолет будет использоваться до конца срока Трампа, пока новый президентский борт Белому дому не передаст Boeing - тогда подарок Катара перейдет в собственность президентской библиотеки республиканца. Нынешнему борту номер один, по данным СМИ, четыре десятка лет.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016789288.html

https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html

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в мире, катар, сша, техас, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша