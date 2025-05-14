Рейтинг@Mail.ru
Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/podarki-2016925561.html
Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам
Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам - РИА Новости, 14.05.2025
Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам
Самолет Boeing 747-8, который власти Катара предложили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:45:00+03:00
2025-05-14T16:45:00+03:00
в мире
катар
сша
техас
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_6d64cb95d31e2c0010ff21610e915daf.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 747-8, который власти Катара предложили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков, сумма которых будет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на проведенный анализ данных госдепартамента. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо. Портал публикует график, согласно которому Байден за срок своего президентства официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов США. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше, чем предшественник. По подсчетам Axios, в случае принятия самолета, Трамп также будет также одарен иностранным государством в 100 раз сильнее, чем все остальные президенты США с 2001 года вместе взятые. По данным СМИ США, Boeing 747-8, который правительство Катара планирует передать Трампу, больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. Сообщалось также, что самолет будет использоваться до конца срока Трампа, пока новый президентский борт Белому дому не передаст Boeing - тогда подарок Катара перейдет в собственность президентской библиотеки республиканца. Нынешнему борту номер один, по данным СМИ, четыре десятка лет.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016789288.html
https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html
катар
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_ca3590c2080cd8e63ccd374d93408930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, техас, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Катар, США, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
Axios: Boeing из Катара может сделать Трампа рекордсменом по подаркам

Axios: Boeing из Катара для Трампа дороже всех подарков, полученных Байденом

CC BY-SA 2.0 / Neuwieser / Boeing 747-8
Boeing 747-8 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser /
Boeing 747-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Самолет Boeing 747-8, который власти Катара предложили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков, сумма которых будет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на проведенный анализ данных госдепартамента.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп высказался о планах Катара подарить ему самолет
Вчера, 04:32
Портал публикует график, согласно которому Байден за срок своего президентства официально получил подарки на сумму 250 тысяч долларов США. Если Трамп примет самолет из Катара стоимостью примерно 400 миллионов долларов, то уже в начале своего президентства будет одарен в 1,6 тысячи раз больше, чем предшественник.
По подсчетам Axios, в случае принятия самолета, Трамп также будет также одарен иностранным государством в 100 раз сильнее, чем все остальные президенты США с 2001 года вместе взятые.
По данным СМИ США, Boeing 747-8, который правительство Катара планирует передать Трампу, больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. Сообщалось также, что самолет будет использоваться до конца срока Трампа, пока новый президентский борт Белому дому не передаст Boeing - тогда подарок Катара перейдет в собственность президентской библиотеки республиканца. Нынешнему борту номер один, по данным СМИ, четыре десятка лет.
Boeing 747-8 компании Qatar Amiri Flight - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета
12 мая, 07:04
 
В миреКатарСШАТехасДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала