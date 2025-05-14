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Суд 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.05.2025
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21:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016987890.html
Суд 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе"
Суд 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.05.2025
Суд 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе"
Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 16 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела автора скандальных постов о теракте в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:28:00+03:00
2025-05-14T21:28:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
крокус
крокус сити холл
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 16 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 16 мая 2025 года в 10.00", - сказали в суде. Согласно картотеке, 7 мая состоялось предварительное слушание по делу. Конашенку вменяют оправдание терроризма с использованием сети "Интернет". Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определённые высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холла". Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство после того, как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм. Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей". Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250310/krokus-2004118842.html
https://ria.ru/20250509/mvd-2015912293.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, крокус, крокус сити холл, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Крокус, Крокус Сити Холл, Пулково (аэропорт)
Суд 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе"

Суд в Петербурге 16 мая рассмотрит дело автора постов о теракте в "Крокусе"

© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
Николай Конашенок в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 16 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 16 мая 2025 года в 10.00", - сказали в суде.
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Согласно картотеке, 7 мая состоялось предварительное слушание по делу.
Конашенку вменяют оправдание терроризма с использованием сети "Интернет". Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определённые высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холла".
Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство после того, как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью.
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.
Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов.
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