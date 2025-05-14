https://ria.ru/20250514/peterburg-2016832370.html

В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 14.05.2025

В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:02:00+03:00

2025-05-14T11:02:00+03:00

2025-05-14T11:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.

https://ria.ru/20250428/sud-2013842228.html

https://ria.ru/20250214/moskva-1999285012.html

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происшествия, здоровье - общество, латинская америка, санкт-петербург, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)