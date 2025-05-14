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В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 14.05.2025
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11:02 14.05.2025 (обновлено: 11:23 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peterburg-2016832370.html
В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей
В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 14.05.2025
В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей
Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:02:00+03:00
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происшествия
здоровье - общество
латинская америка
санкт-петербург
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.
https://ria.ru/20250428/sud-2013842228.html
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происшествия, здоровье - общество, латинская америка, санкт-петербург, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Латинская Америка, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Петербурге пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

ФТС: в Петербурге пресекли контрабанду 50 кг кокаина из Латинской Америки

© ФТС РоссииТаможенники задержали партию кокаина в порту Санкт-Петербурга
Таможенники задержали партию кокаина в порту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© ФТС России
Таможенники задержали партию кокаина в порту Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.
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