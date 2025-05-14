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Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии
Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сказал пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:03:00+03:00
2025-05-14T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и президента Бразилии.Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Ранее в среду СМИ сообщили, что президент Бразилии, завершая визит в Китай, выразил намерение встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме
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бразилия, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии
Песков: Кремль сообщит, если состоится встреча Путина и Лулы да Силвы