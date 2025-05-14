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Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
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16:03 14.05.2025 (обновлено: 16:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peskov-2016914344.html
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии
Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сказал пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.05.2025
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и президента Бразилии.Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Ранее в среду СМИ сообщили, что президент Бразилии, завершая визит в Китай, выразил намерение встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме
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бразилия, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Песков высказался о возможной встрече Путина и президента Бразилии

Песков: Кремль сообщит, если состоится встреча Путина и Лулы да Силвы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча Путина и президента Бразилии.
Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Ранее в среду СМИ сообщили, что президент Бразилии, завершая визит в Китай, выразил намерение встретиться с Путиным. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, Кремль проинформирует о возможных контактах президентов, если они будут планироваться в какой-то форме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Песков раскрыл тему российско-американских переговоров в Стамбуле
Вчера, 14:55
 
БразилияРоссияКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
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