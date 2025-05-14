https://ria.ru/20250514/peskov-2016853502.html

Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков

Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025

Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков

Россия высоко ценит партнёрские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:27:00+03:00

2025-05-14T12:27:00+03:00

2025-05-14T12:29:00+03:00

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иран

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит партнёрские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что предстоящий визит в Иран Путина находится на стадии согласования по дипломатическим каналам."Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной. Мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Путина в Иран.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве в середине апреля заявил, что Тегеран надеется на визит Путина в Иран в 2025 году. Иранский министр, помимо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда провел переговоры с российским президентом.

https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html

россия

иран

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россия, иран, дмитрий песков, москва, аббас аракчи, сергей лавров, в мире