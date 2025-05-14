https://ria.ru/20250514/peskov-2016853502.html
Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков
Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2025
Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков
Россия высоко ценит партнёрские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:27:00+03:00
2025-05-14T12:27:00+03:00
2025-05-14T12:29:00+03:00
россия
иран
дмитрий песков
москва
аббас аракчи
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит партнёрские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что предстоящий визит в Иран Путина находится на стадии согласования по дипломатическим каналам."Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной. Мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о предстоящем визите Путина в Иран.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Москве в середине апреля заявил, что Тегеран надеется на визит Путина в Иран в 2025 году. Иранский министр, помимо встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, тогда провел переговоры с российским президентом.
https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html
россия
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, дмитрий песков, москва, аббас аракчи, сергей лавров, в мире
Россия, Иран, Дмитрий Песков, Москва, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, В мире
Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном, заявил Песков
Песков: Россия высоко ценит партнерские отношения с Ираном