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Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком
Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком - РИА Новости, 14.05.2025
Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком
Бывший министр транспорта США и политик от Демократической партии Пит Буттиджич согласился, что решение Джо Байдена переизбраться на второй срок могло иметь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:19:00+03:00
2025-05-14T17:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Бывший министр транспорта США и политик от Демократической партии Пит Буттиджич согласился, что решение Джо Байдена переизбраться на второй срок могло иметь негативные последствия для демократов на прошлогодних выборах. "Может быть. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, большинство людей согласится, что это действительно так", - сказал Буттиджич журналистам после встречи с общественностью в Сидар-Рапидс, штат Айова, отвечая на вопрос, было бы лучше для партии, если бы Байден не пытался переизбираться. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
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в мире, сша, айова, джо байден, пит буттиджич, дональд трамп
В мире, США, Айова, Джо Байден, Пит Буттиджич, Дональд Трамп
Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком
Буттиджич: решение Байдена переизбраться могло негативно сказаться на демократах