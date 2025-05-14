https://ria.ru/20250514/pereizbranie-2016936079.html

Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком

Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком - РИА Новости, 14.05.2025

Экс-министр транспорта США: попытка Байдена переизбраться вышла боком

Бывший министр транспорта США и политик от Демократической партии Пит Буттиджич согласился, что решение Джо Байдена переизбраться на второй срок могло иметь... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:19:00+03:00

2025-05-14T17:19:00+03:00

2025-05-14T17:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Бывший министр транспорта США и политик от Демократической партии Пит Буттиджич согласился, что решение Джо Байдена переизбраться на второй срок могло иметь негативные последствия для демократов на прошлогодних выборах. "Может быть. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, большинство людей согласится, что это действительно так", - сказал Буттиджич журналистам после встречи с общественностью в Сидар-Рапидс, штат Айова, отвечая на вопрос, было бы лучше для партии, если бы Байден не пытался переизбираться. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20250514/nyp-2016808275.html

https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html

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в мире, сша, айова, джо байден, пит буттиджич, дональд трамп