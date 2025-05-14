https://ria.ru/20250514/peregovory-2016929077.html

Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии

Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025

Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:51:00+03:00

2025-05-14T16:51:00+03:00

2025-05-14T16:58:00+03:00

малайзия

владимир путин

политика

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."В завершение еще раз хотел бы высоко оценить итоги нашей сегодняшней совместной работы с господином Анваром Ибрагимом. Программа пребывания в России премьер-министра Малайзии продолжается", - сказал глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров.

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малайзия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

малайзия, владимир путин, политика, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), россия