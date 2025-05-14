https://ria.ru/20250514/peregovory-2016929077.html
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии
Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:51:00+03:00
2025-05-14T16:51:00+03:00
2025-05-14T16:58:00+03:00
малайзия
владимир путин
политика
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016890063_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_45764ed9398ff3bc79a5cb51776a7ef2.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."В завершение еще раз хотел бы высоко оценить итоги нашей сегодняшней совместной работы с господином Анваром Ибрагимом. Программа пребывания в России премьер-министра Малайзии продолжается", - сказал глава государства по итогам российско-малайзийских переговоров.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016890063_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_cf02107db3227c64344039d2aa412532.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, владимир путин, политика, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), россия
Малайзия, Владимир Путин, Политика, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Россия
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии
Путин высоко оценил итоги переговоров с премьером Малайзии Ибрагимом в Кремле