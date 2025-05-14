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Путин начал переговоры с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
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13:57 14.05.2025 (обновлено: 14:25 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016879666.html
Путин начал переговоры с премьером Малайзии
Путин начал переговоры с премьером Малайзии - РИА Новости, 14.05.2025
Путин начал переговоры с премьером Малайзии
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:57:00+03:00
2025-05-14T14:25:00+03:00
малайзия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает корреспондент РИА Новости.Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.На встрече с российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, министр образования и науки РФ Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016880414.html
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Начало российско-малайзийских переговоров
Начало российско-малайзийских переговоров
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малайзия, россия, в мире, владимир путин
Малайзия, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин начал переговоры с премьером Малайзии

Путин начал переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
На встрече с российской стороны присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, министр образования и науки РФ Валерий Фальков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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МалайзияРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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