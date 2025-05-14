Рейтинг@Mail.ru
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016816219.html
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле
Если в ходе грядущих стамбульских переговоров будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, пишет профессор Хельсинкского РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:48:00+03:00
2025-05-14T09:48:00+03:00
в мире
украина
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778864_0:323:3012:2017_1920x0_80_0_0_4864c9f2a39b1d3d26badae2e6ecd2c1.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если в ходе грядущих стамбульских переговоров будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, пишет профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Оно лишь даст Украине время на перевооружение и перегруппировку, что приведет к новым убийствам и разрушениям, а также увеличит риск распространения конфликта на Европу", — предупредил он.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Песков, в свою очередь, воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о встрече с российским лидером. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/forbes-2016805827.html
https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html
украина
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778864_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e0c719a342017c4a250a5534f9a1cde6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Песков
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле

Профессор Малинен: перемирие с Украиной лишь позволит ей перевооружиться

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если в ходе грядущих стамбульских переговоров будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, пишет профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
«
"Оно лишь даст Украине время на перевооружение и перегруппировку, что приведет к новым убийствам и разрушениям, а также увеличит риск распространения конфликта на Европу", — предупредил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Руководство признало". СМИ раскрыли, от чего пришлось отказаться ВСУ
09:00
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Песков, в свою очередь, воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о встрече с российским лидером. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Жребий брошен": в США назвали два варианта развития событий на Украине
03:56
 
В миреУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала