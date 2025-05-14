"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле
Профессор Малинен: перемирие с Украиной лишь позволит ей перевооружиться
Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Если в ходе грядущих стамбульских переговоров будет достигнуто только прекращение огня, оно лишь позволит Украине перевооружиться, пишет профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
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"Оно лишь даст Украине время на перевооружение и перегруппировку, что приведет к новым убийствам и разрушениям, а также увеличит риск распространения конфликта на Европу", — предупредил он.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Песков, в свою очередь, воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о встрече с российским лидером. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.