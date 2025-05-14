https://ria.ru/20250514/parlament-2016852853.html
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией
Нижняя палата парламента Белоруссии в среду приняла проект Закона "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:25:00+03:00
2025-05-14T12:25:00+03:00
2025-05-14T12:25:00+03:00
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии в среду приняла проект Закона "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов Республики Беларусь и судов Российской Федерации", для исполнения решений судов на территории другой стороны не потребуется специальная процедура их признания. Соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек, сообщил Telegram-канал Палаты представителей. "Соглашением определено, что судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны в таком же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов стороны, на территории которой были вынесены судебные постановления", - говорится в сообщении. Установлены требования к оформлению и пакету документов, направляемому на исполнение в другое государство, а также основания для возврата исполнительного документа. "После вступления Соглашения в силу принудительное исполнение исполнительных документов Республики Беларусь по установленным категориям дел в Российской Федерации станет возможным напрямую, без предварительной процедуры признания судебного решения", - поясняет канал.
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белоруссия, россия
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией о правовой взаимопомощи
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии в среду приняла проект Закона "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов Республики Беларусь и судов Российской Федерации", для исполнения решений судов на территории другой стороны не потребуется специальная процедура их признания.
Соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек, сообщил Telegram-канал Палаты представителей.
"Соглашением определено, что судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны в таком же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов стороны, на территории которой были вынесены судебные постановления", - говорится в сообщении.
Установлены требования к оформлению и пакету документов, направляемому на исполнение в другое государство, а также основания для возврата исполнительного документа. "После вступления Соглашения в силу принудительное исполнение исполнительных документов Республики Беларусь по установленным категориям дел в Российской Федерации станет возможным напрямую, без предварительной процедуры признания судебного решения", - поясняет канал.