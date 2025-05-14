https://ria.ru/20250514/ovoschi-2016939592.html

Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье

Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025

Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье

Урожай овощей защищенного грунта превысил в Московской области более 50 тысяч тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:30:00+03:00

2025-05-14T17:30:00+03:00

2025-05-14T17:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

овощи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999072895_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ede30d756c5f3601ebc52e68b7c628ab.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта превысил в Московской области более 50 тысяч тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В ведомстве отметили, что круглый год в тепличных комплексах региона выращиваются культуры защищенного грунта. Это позволяет обеспечивать рынок свежими овощами вне зависимости от сезона, удовлетворяя спрос. Например, валовый сбор огурцов превысил 33,1 тысячи тонн, томатов – 16 тысяч тонн, также было собрано около 935 тонн прочих культур. В регионе активно развивается тепличное хозяйство – применяются передовые технологии, которые создают и поддерживают необходимый микроклимат, автоматизированы системы полива и освещения. Общая площадь зимних теплиц превышает 228 гектаров.

https://ria.ru/20250513/vorobev-2016747960.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), овощи