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Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
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Новости Подмосковья
 
17:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ovoschi-2016939592.html
Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье
Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 14.05.2025
Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье
Урожай овощей защищенного грунта превысил в Московской области более 50 тысяч тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:30:00+03:00
2025-05-14T17:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
овощи
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта превысил в Московской области более 50 тысяч тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В ведомстве отметили, что круглый год в тепличных комплексах региона выращиваются культуры защищенного грунта. Это позволяет обеспечивать рынок свежими овощами вне зависимости от сезона, удовлетворяя спрос. Например, валовый сбор огурцов превысил 33,1 тысячи тонн, томатов – 16 тысяч тонн, также было собрано около 935 тонн прочих культур. В регионе активно развивается тепличное хозяйство – применяются передовые технологии, которые создают и поддерживают необходимый микроклимат, автоматизированы системы полива и освещения. Общая площадь зимних теплиц превышает 228 гектаров.
https://ria.ru/20250513/vorobev-2016747960.html
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московская область (подмосковье), овощи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), овощи
Урожай овощей защищенного грунта превысил 50 тысяч тонн в Подмосковье

Урожай овощей защищенного грунта преодолел отметку в 50 тысяч тонн в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта превысил в Московской области более 50 тысяч тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В ведомстве отметили, что круглый год в тепличных комплексах региона выращиваются культуры защищенного грунта. Это позволяет обеспечивать рынок свежими овощами вне зависимости от сезона, удовлетворяя спрос.
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13 мая, 19:24
Например, валовый сбор огурцов превысил 33,1 тысячи тонн, томатов – 16 тысяч тонн, также было собрано около 935 тонн прочих культур.
В регионе активно развивается тепличное хозяйство – применяются передовые технологии, которые создают и поддерживают необходимый микроклимат, автоматизированы системы полива и освещения. Общая площадь зимних теплиц превышает 228 гектаров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)овощи
 
 
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