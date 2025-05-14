https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2016824862.html

Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии

Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 14.05.2025

Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии

Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Камчатке на площадке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Экспозиция... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:38:00+03:00

2025-05-14T10:38:00+03:00

2025-05-14T11:40:00+03:00

освобождение. путь к победе

общество

социальный навигатор

освобождение. мир народам

россия

камчатка

80-летие победы в великой отечественной войне

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Камчатке на площадке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Открывая экспозицию, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что 9 мая для Дальнего Востока и всей России — это только начало празднования годовщины Великой Победы."Даже после того, как на Красной площади отгремели салюты Победы, были дни и месяцы, в которые изменились тысячи судеб. Были слезы жен и матерей о своих детях, мужьях и отцах, которые погибли тогда, когда вся страна уже праздновала и радовалась. Здесь, на Дальнем Востоке, разворачивалась трагедия, которая навсегда перекроила карту мира, и мне кажется очень важным сохранение исторической памяти", — подчеркнула она.Каждый россиянин сегодня по-своему хранит семейную память о Великой Отечественной войне, рассказала заместитель министра образования Камчатского края Наталья Спирина."У каждого из нас вами родственники, для кого-то это уже прапрадедушки и прапрабабушки, принимали активное участие в Победе как на фронте, как в тылу. Наши родные должны жить в наших сердцах, и мы должны быть их достойны. Эта выставка – это возможность не только узнать историю, но и сохранить и передать ее последующим поколениям", — заявила она.Открытие выставки стало важным событием в жизни Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, отметила и.о. ректора вуза Ольга Ребковец."Выставка дает нам доступ к уникальной информации и открывает для многих людей возможность прийти в университет и ознакомиться с ней. Задача тех, кто учит и учится в нашем университете, не только хранить память о событиях нашей истории, но профессионально содействовать в сохранении исторической памяти, транслировать ее школьникам, студентам, будущим поколениям и широкой общественности", — рассказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" призван показать не только события, связанные с разгромом квантунской армии, но и взаимосвязь всех территорий России и стран бывшего СССР, отметил на церемонии открытия координатор проекта, сотрудник международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов."Эта задача была особенно важной для фотовыставок, проведенных в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Для детей, которые приходили на выставки, представленные фотографии стали настоящим открытием и резко контрастировали с той реальностью, что им создавали ранее. Наш проект подчеркивает необходимость сохранять историческую память и ассоциировать себя с победителями", — подчеркнул он.Фотовыставка на площадке Сахалинского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

https://sn.ria.ru/20250512/osvoobozhdenie-2015602420.html

https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2015051888.html

россия

камчатка

дальний восток

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