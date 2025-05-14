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Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 14.05.2025
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10:38 14.05.2025 (обновлено: 11:40 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2016824862.html
Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии
Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии - РИА Новости, 14.05.2025
Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии
Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Камчатке на площадке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Экспозиция... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:38:00+03:00
2025-05-14T11:40:00+03:00
освобождение. путь к победе
общество
социальный навигатор
освобождение. мир народам
россия
камчатка
80-летие победы в великой отечественной войне
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Камчатке на площадке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Открывая экспозицию, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что 9 мая для Дальнего Востока и всей России — это только начало празднования годовщины Великой Победы."Даже после того, как на Красной площади отгремели салюты Победы, были дни и месяцы, в которые изменились тысячи судеб. Были слезы жен и матерей о своих детях, мужьях и отцах, которые погибли тогда, когда вся страна уже праздновала и радовалась. Здесь, на Дальнем Востоке, разворачивалась трагедия, которая навсегда перекроила карту мира, и мне кажется очень важным сохранение исторической памяти", — подчеркнула она.Каждый россиянин сегодня по-своему хранит семейную память о Великой Отечественной войне, рассказала заместитель министра образования Камчатского края Наталья Спирина."У каждого из нас вами родственники, для кого-то это уже прапрадедушки и прапрабабушки, принимали активное участие в Победе как на фронте, как в тылу. Наши родные должны жить в наших сердцах, и мы должны быть их достойны. Эта выставка – это возможность не только узнать историю, но и сохранить и передать ее последующим поколениям", — заявила она.Открытие выставки стало важным событием в жизни Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, отметила и.о. ректора вуза Ольга Ребковец."Выставка дает нам доступ к уникальной информации и открывает для многих людей возможность прийти в университет и ознакомиться с ней. Задача тех, кто учит и учится в нашем университете, не только хранить память о событиях нашей истории, но профессионально содействовать в сохранении исторической памяти, транслировать ее школьникам, студентам, будущим поколениям и широкой общественности", — рассказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" призван показать не только события, связанные с разгромом квантунской армии, но и взаимосвязь всех территорий России и стран бывшего СССР, отметил на церемонии открытия координатор проекта, сотрудник международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов."Эта задача была особенно важной для фотовыставок, проведенных в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Для детей, которые приходили на выставки, представленные фотографии стали настоящим открытием и резко контрастировали с той реальностью, что им создавали ранее. Наш проект подчеркивает необходимость сохранять историческую память и ассоциировать себя с победителями", — подчеркнул он.Фотовыставка на площадке Сахалинского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
https://sn.ria.ru/20250512/osvoobozhdenie-2015602420.html
https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2015051888.html
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камчатка
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освобождение. путь к победе, общество, социальный навигатор, освобождение. мир народам, россия, камчатка, 80-летие победы в великой отечественной войне, президентский фонд культурных инициатив, александр лебедев, ольга ребковец, дальний восток, япония, витус беринг, сахалин
Освобождение. Путь к Победе, Общество, Социальный навигатор, Освобождение. Мир народам, Россия, Камчатка, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Президентский фонд культурных инициатив, Александр Лебедев, Ольга Ребковец, Дальний Восток, Япония, Витус Беринг, Сахалин

Сохранение памяти. На Камчатке открылась выставка о разгроме Японии

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРуководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Руководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы Россия сегодня Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась на Камчатке на площадке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.
В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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12 мая, 09:00
Открывая экспозицию, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что 9 мая для Дальнего Востока и всей России — это только начало празднования годовщины Великой Победы.
"Даже после того, как на Красной площади отгремели салюты Победы, были дни и месяцы, в которые изменились тысячи судеб. Были слезы жен и матерей о своих детях, мужьях и отцах, которые погибли тогда, когда вся страна уже праздновала и радовалась. Здесь, на Дальнем Востоке, разворачивалась трагедия, которая навсегда перекроила карту мира, и мне кажется очень важным сохранение исторической памяти", — подчеркнула она.
© РИА Новости / Александр ПирагисРуководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Руководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы Россия сегодня Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Руководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
1 из 6
© РИА Новости / Александр ПирагисИсполняющая обязанности ректора КамГУ им. Беринга Ольга Ребковец и заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева (слева направо) на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Исполняющая обязанности ректора КамГУ им. Беринга Ольга Ребковец и заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева (слева направо) на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Исполняющая обязанности ректора КамГУ им. Беринга Ольга Ребковец и заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева (слева направо) на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 6
© РИА Новости / Александр ПирагисПосетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Посетители на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
3 из 6
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студенты на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Студентка на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студентка на открытии фотовыставки Освобождение. Мир народам в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

Студентка на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
6 из 6
Руководитель направления по инициации проектов Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
1 из 6
Исполняющая обязанности ректора КамГУ им. Беринга Ольга Ребковец и заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева (слева направо) на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 6
Посетители на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
3 из 6

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
4 из 6

Студенты на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
5 из 6

Студентка на открытии фотовыставки "Освобождение. Мир народам" в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Александр Пирагис
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6 из 6
Каждый россиянин сегодня по-своему хранит семейную память о Великой Отечественной войне, рассказала заместитель министра образования Камчатского края Наталья Спирина.
"У каждого из нас вами родственники, для кого-то это уже прапрадедушки и прапрабабушки, принимали активное участие в Победе как на фронте, как в тылу. Наши родные должны жить в наших сердцах, и мы должны быть их достойны. Эта выставка – это возможность не только узнать историю, но и сохранить и передать ее последующим поколениям", — заявила она.
Открытие выставки стало важным событием в жизни Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, отметила и.о. ректора вуза Ольга Ребковец.
"Выставка дает нам доступ к уникальной информации и открывает для многих людей возможность прийти в университет и ознакомиться с ней. Задача тех, кто учит и учится в нашем университете, не только хранить память о событиях нашей истории, но профессионально содействовать в сохранении исторической памяти, транслировать ее школьникам, студентам, будущим поколениям и широкой общественности", — рассказала она.
Советско-японская война 1945 года - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии
09:00
Проект "Освобождение. Мир народам" призван показать не только события, связанные с разгромом квантунской армии, но и взаимосвязь всех территорий России и стран бывшего СССР, отметил на церемонии открытия координатор проекта, сотрудник международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов.
"Эта задача была особенно важной для фотовыставок, проведенных в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Для детей, которые приходили на выставки, представленные фотографии стали настоящим открытием и резко контрастировали с той реальностью, что им создавали ранее. Наш проект подчеркивает необходимость сохранять историческую память и ассоциировать себя с победителями", — подчеркнул он.
Фотовыставка на площадке Сахалинского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года. Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
 
Освобождение. Путь к ПобедеОбществоСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамРоссияКамчатка80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПрезидентский фонд культурных инициативАлександр ЛебедевОльга РебковецДальний ВостокЯпонияВитус БерингСахалин
 
 
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