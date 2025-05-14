Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии
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В августе 1945 года Красная армия провела на Дальнем Востоке Курильскую десантную операцию, поставившую точку во Второй мировой войне.
Ключевым плацдармом для удара по северным островам архипелага стал Камчатский оборонительный район: отсюда советские войска штурмовали Шумшу и Парамушир, пробивая путь к Урупу. Жестокие бои за каждый метр земли унесли жизни более полутора тысяч наших бойцов.
На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкВоины Советской Армии, прибывшие на Дальний Восток, чтобы обезопасить границы нашей Родины на этом рубеже. Приморский край, 1945 год.
Воины Советской Армии, прибывшие на Дальний Восток, чтобы обезопасить границы нашей Родины на этом рубеже. Приморский край, 1945 год.
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© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкСоветские корабли на реке Сунгари в порту Харбина. Китай, Харбин, август 1945 года.
Советские корабли на реке Сунгари в порту Харбина. Китай, Харбин, август 1945 года.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСоветско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года. Подготовка к десантным операциям на острове Хоккайдо (Япония). Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса Приморской группы 1-го Дальневосточного фронта на транспортное судно в порту Владивостока.
Советско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года. Подготовка к десантным операциям на острове Хоккайдо (Япония). Погрузка частей 87-го стрелкового корпуса Приморской группы 1-го Дальневосточного фронта на транспортное судно в порту Владивостока.
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© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкМаньчжурская наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведённая (9 августа - 2 сентября 1945 года) с целью разгрома японской Квантунской армии в годы Второй мировой войны. Расчет советской 45-мм противотанковой пушки М-42 из159-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта меняет огневую позицию на сопке в районе китайского города Дуньхуа. Дуньхуа, Китай, 1945 год.
Маньчжурская наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведённая (9 августа - 2 сентября 1945 года) с целью разгрома японской Квантунской армии в годы Второй мировой войны. Расчет советской 45-мм противотанковой пушки М-42 из159-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта меняет огневую позицию на сопке в районе китайского города Дуньхуа. Дуньхуа, Китай, 1945 год.
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© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанкТанковые войска 1-го Дальневосточного фронта переходят границу Маньчжурии. Маньчжурия, Китай, 1945 год.
Танковые войска 1-го Дальневосточного фронта переходят границу Маньчжурии. Маньчжурия, Китай, 1945 год.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСолдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки "Арисака" (Тип 99) и пулеметы "Намбу" (Тип 11). Китай, Харбин, август 1945 года.
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© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкЖители города Муданьцзян, освобожденного от японской оккупации, встречают советских воинов 1-го Дальневосточного фронта. Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
Жители города Муданьцзян, освобожденного от японской оккупации, встречают советских воинов 1-го Дальневосточного фронта. Китай, провинция Хэйлунцзян, август 1945 года.
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© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкВстреча советских офицеров с военнопленными Мукденского лагеря, освобожденными в августе 1945 года силами 262-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового корпуса 39-й армии. Среди заключенных лагеря были пленные из армий Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. Китай, Шэньян, провинция Ляонин, август 1945 года.
Встреча советских офицеров с военнопленными Мукденского лагеря, освобожденными в августе 1945 года силами 262-й стрелковой дивизии 113-го стрелкового корпуса 39-й армии. Среди заключенных лагеря были пленные из армий Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. Китай, Шэньян, провинция Ляонин, август 1945 года.
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© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкХингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Встреча советских офицеров Забайкальского фронта с местным населением на территории Большого Хингана. Китай, август 1945 года.
Хингано-Мукденская наступательная операция (9 августа – 2 сентября 1945 года). Встреча советских офицеров Забайкальского фронта с местным населением на территории Большого Хингана. Китай, август 1945 года.
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