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Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии

Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии - РИА Новости, 14.05.2025

Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии

В августе 1945 года Красная армия провела на Дальнем Востоке Курильскую десантную операцию, поставившую точку во Второй мировой войне. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T09:00:00+03:00

2025-05-14T09:00:00+03:00

освобождение. путь к победе

освобождение. мир народам

япония

дальний восток

совинформбюро

социальный навигатор

80-летие победы в великой отечественной войне

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В августе 1945 года Красная армия провела на Дальнем Востоке Курильскую десантную операцию, поставившую точку во Второй мировой войне. Ключевым плацдармом для удара по северным островам архипелага стал Камчатский оборонительный район: отсюда советские войска штурмовали Шумшу и Парамушир, пробивая путь к Урупу. Жестокие бои за каждый метр земли унесли жизни более полутора тысяч наших бойцов. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе с агрессорами.

япония

дальний восток

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

курильские острова

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2025

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