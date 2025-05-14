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"Нет серьезной защиты". В США сделали заявление о новом российском оружии
"Нет серьезной защиты". В США сделали заявление о новом российском оружии - РИА Новости, 14.05.2025
"Нет серьезной защиты". В США сделали заявление о новом российском оружии
У западных стран нет серьезной защиты от российской ракеты "Орешник", пишет National Interest. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:56:00+03:00
2025-05-14T16:56:00+03:00
2025-05-14T16:56:00+03:00
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ближний восток
йемен
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южмаш
вооруженные силы украины
ракета "орешник"
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. У западных стран нет серьезной защиты от российской ракеты "Орешник", пишет National Interest."Поскольку это гиперзвуковая ракета, против нее практически нет серьезной защиты", — говорится в материале.Как указал обозреватель, единственное оружие на Западе, которое могло бы перехватить "Орешник", это американская система ПВО THAAD, но конфликт на Ближнем востоке продемонстрировал ее неспособность перехватывать даже гиперзвуковые ракеты хуситов в Йемене."Российские гиперзвуковые виды вооружений несравненно более продвинутые, чем ракеты хуситов", — подчеркнул автор публикации.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не считается. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20250514/plan-2016892558.html
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в мире, россия, ближний восток, йемен, владимир путин, южмаш, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
В мире, Россия, Ближний Восток, Йемен, Владимир Путин, Южмаш, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
"Нет серьезной защиты". В США сделали заявление о новом российском оружии
NI: у Запада нет серьезной защиты от российской ракеты "Орешник"