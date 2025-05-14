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ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку - РИА Новости, 14.05.2025
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17:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/oon-2016939432.html
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку - РИА Новости, 14.05.2025
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку, заявил генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:30:00+03:00
2025-05-14T17:30:00+03:00
в мире
берлин (город)
украина
антониу гутерреш
оон
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ООН, 14 мая – РИА Новости. ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку, заявил генсек организации Антониу Гутерреш. "ООН готова оказать любую поддержку сторонам. Если стороны согласятся, попросят об этом ООН. Но, очевидно, это зависит не от нас", – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Берлине, кадры транслировали СМИ. Он же отметил, что одобрение СБ ООН прекращения огня и перемирия на Украине "стало бы важным шагом вперед". "Но я осознаю, что это будет нелегкая работа", – добавил Гутерреш.
https://ria.ru/20250328/guterresh-2008024270.html
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в мире, берлин (город), украина, антониу гутерреш, оон
В мире, Берлин (город), Украина, Антониу Гутерреш, ООН
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку

Гутерреш: ООН готова оказать любую поддержку сторонам украинского урегулирования

© AP Photo / Seth WenigАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 14 мая – РИА Новости. ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку, заявил генсек организации Антониу Гутерреш.
"ООН готова оказать любую поддержку сторонам. Если стороны согласятся, попросят об этом ООН. Но, очевидно, это зависит не от нас", – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Берлине, кадры транслировали СМИ.
Он же отметил, что одобрение СБ ООН прекращения огня и перемирия на Украине "стало бы важным шагом вперед".
"Но я осознаю, что это будет нелегкая работа", – добавил Гутерреш.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Гутерреш призвал уважать действующие власти Украины
28 марта, 18:28
 
В миреБерлин (город)УкраинаАнтониу ГутеррешООН
 
 
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