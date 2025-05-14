https://ria.ru/20250514/oon-2016939432.html
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку - РИА Новости, 14.05.2025
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку, заявил генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:30:00+03:00
2025-05-14T17:30:00+03:00
2025-05-14T17:30:00+03:00
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ООН, 14 мая – РИА Новости. ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку, заявил генсек организации Антониу Гутерреш. "ООН готова оказать любую поддержку сторонам. Если стороны согласятся, попросят об этом ООН. Но, очевидно, это зависит не от нас", – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Берлине, кадры транслировали СМИ. Он же отметил, что одобрение СБ ООН прекращения огня и перемирия на Украине "стало бы важным шагом вперед". "Но я осознаю, что это будет нелегкая работа", – добавил Гутерреш.
https://ria.ru/20250328/guterresh-2008024270.html
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в мире, берлин (город), украина, антониу гутерреш, оон
В мире, Берлин (город), Украина, Антониу Гутерреш, ООН
ООН готова предоставить сторонам украинского урегулирования любую поддержку
Гутерреш: ООН готова оказать любую поддержку сторонам украинского урегулирования