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Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2025
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:43:00+03:00
2025-05-14T00:43:00+03:00
2025-05-14T00:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Всего выпущено 59 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей, в том числе подростка 2008 года рождения. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов