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Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2A8

Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2A8 - РИА Новости, 14.05.2025

Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2A8

Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8, ожидают получить первую боевую машину в 2028 году, сообщили в среду в министерстве обороны... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:26:00+03:00

2025-05-14T18:26:00+03:00

2025-05-14T18:26:00+03:00

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ГААГА, 14 мая - РИА Новости. Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8, ожидают получить первую боевую машину в 2028 году, сообщили в среду в министерстве обороны королевства. "Министерство обороны Нидерландов закупит не менее 46 основных боевых танков Leopard 2A8", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман подписал соответствующий контракт в среду в Амерсфорте. Ожидается, что первый танк армия Нидерландов получит в 2028 году, последний - в 2031 году. "В условиях нынешней угрозы крупномасштабного конфликта танк становится незаменимым инструментом ... Leopard - это лучшее, что есть в плане танков", - приводятся в заявлении слова госсекретаря. Министерство также приобретет четыре Leopard 2A8 DTV - боевые машины для обучения. В сентябре прошлого года министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды воссоздадут свой танковый батальон спустя 13 лет после его упразднения в рамках сокращения расходов. Последний танковый батальон в Нидерландах был расформирован в 2011 году, с 2015 года Нидерланды брали в аренду у Германии 18 танков Leopard.

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