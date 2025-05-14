https://ria.ru/20250514/nedostatok-2016795243.html

На Западе указали на критический недостаток Европы в отношениях с Россией

На Западе указали на критический недостаток Европы в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.05.2025

На Западе указали на критический недостаток Европы в отношениях с Россией

Громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в аналитическом РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:11:00+03:00

2025-05-14T06:11:00+03:00

2025-05-14T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в аналитическом материале для организации NATO Watch."Европейские лидеры делают громкие заявления, которые ничем не подкреплены, но при этом обижаются, когда их не приглашают на переговоры. Они продолжают настаивать на выполнении условий, которые ни Европа, ни США не в силах поддержать или обеспечить", — написано в докладе.Аналитик добавил, что Европа фундаментально слаба. Чтобы достичь уровня промышленных возможностей времен холодной войны, странам придется как минимум удвоить расходы на оборону. По его словам, современная Европа не в состоянии этого сделать."Если мы признаем беспомощность Запада и новые геополитические реалии, то мы сможем начать изменять ситуацию к лучшему, вместо попыток отсрочить неизбежное <…>. Нам необходимо изменить нашу позицию в отношении основных принципов переговоров. У России тоже есть законные интересы в области безопасности. Продвижение НАТО к границам России при сознательном игнорировании ее интересов всегда приведет к конфликту", — продолжил Джерми.Коммодор особо подчеркнул, что в общем интересы России и Европы совпадают: обе стороны ищут решение, которое обеспечит долгосрочный мир на европейском континенте.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016784025.html

https://ria.ru/20250514/evropa-2016792550.html

https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html

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европа, россия, сша, нато, в мире