https://ria.ru/20250514/nagrada-2016955998.html
В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро
В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро - РИА Новости, 14.05.2025
В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") наградил девушку-ординатора, которая помогла принять роды у... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:12:00+03:00
2025-05-14T18:12:00+03:00
2025-05-14T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") наградил девушку-ординатора, которая помогла принять роды у женщины в московском метро, передает корреспондент РИА Новости. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом. Политик вручил девушке благодарственное письмо Госдумы. "Благодарность Госдумы - это не только признание мастерства молодого врача, но и огромное спасибо за отзывчивость. Благодаря ей на свет появился здоровый ребенок, а ситуация, которая могла стать критической, завершилась счастливо. Такой поступок однозначно заслуживает уважения", - сказал Гусев. На встрече с депутатом Госдумы девушка рассказала, что эта ситуация изменила ее жизнь, она стала более уверенной. Гусев также сообщил РИА Новости, что направил обращение руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить пожизненный бесплатный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства. "Прошу вас рассмотреть возможность предоставления пожизненного бесплатного проезда всем участникам событий: ребёнку - в честь его необычного рождения, которое навсегда свяжет его историю с метрополитеном, матери - как признание доверия к инфраструктуре города в критический момент, ординатору - как признание его профессиональной доблести и готовности прийти на помощь в нестандартной ситуации", - сказано в письме. По мнению политика, такой жест покажет, что метро - это не только транспорт, но и место, где ценят жизнь и человечность. "История уже вызывает восторг у москвичей. Поэтому ждём новостей от департамента транспорта и, возможно, скоро у этой трогательной истории появится еще более счастливое продолжение. Надеюсь на оперативное решение", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014507931.html
https://ria.ru/20241124/peterburg-1985464382.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, максим ликсутов , московский метрополитен, госдума рф
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, Госдума РФ
В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро
Депутат Гусев наградил ординатора, которая помогла принять роды в метро в Москве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") наградил девушку-ординатора, которая помогла принять роды у женщины в московском метро, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом.
Политик вручил девушке благодарственное письмо Госдумы.
«
"Благодарность Госдумы - это не только признание мастерства молодого врача, но и огромное спасибо за отзывчивость. Благодаря ей на свет появился здоровый ребенок, а ситуация, которая могла стать критической, завершилась счастливо. Такой поступок однозначно заслуживает уважения", - сказал Гусев.
На встрече с депутатом Госдумы девушка рассказала, что эта ситуация изменила ее жизнь, она стала более уверенной.
Гусев также сообщил РИА Новости, что направил обращение руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову
с предложением подарить пожизненный бесплатный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства.
«
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления пожизненного бесплатного проезда всем участникам событий: ребёнку - в честь его необычного рождения, которое навсегда свяжет его историю с метрополитеном, матери - как признание доверия к инфраструктуре города в критический момент, ординатору - как признание его профессиональной доблести и готовности прийти на помощь в нестандартной ситуации", - сказано в письме.
По мнению политика, такой жест покажет, что метро - это не только транспорт, но и место, где ценят жизнь и человечность.
"История уже вызывает восторг у москвичей. Поэтому ждём новостей от департамента транспорта и, возможно, скоро у этой трогательной истории появится еще более счастливое продолжение. Надеюсь на оперативное решение", - добавил Гусев.