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Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 14.05.2025
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04:37 14.05.2025 (обновлено: 04:50 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/naemnik-2016789636.html
Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область
Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 14.05.2025
Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область
Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:37:00+03:00
2025-05-14T04:50:00+03:00
происшествия
россия
курская область
сша
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года", - сказали в суде. Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника. В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там наемник совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении. Вертман объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html
https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
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происшествия, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины
Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область

Суд проверит законность приговора наемнику из США за вторжение в Курскую область

© Фото : Следком/TelegramГражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области
Гражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Следком/Telegram
Гражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года", - сказали в суде.
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Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника.
В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там наемник совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении.
Вертман объявлен в международный розыск.
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