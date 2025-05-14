Суд рассмотри жалобу защиты наемника из США, вторгшегося в Курскую область
Суд проверит законность приговора наемнику из США за вторжение в Курскую область
© Фото : Следком/TelegramГражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области
Гражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу защиты на заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману, участвовавшему во вторжении в Курскую область, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года", - сказали в суде.
Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, в марте Второй западный окружной военный суд признал Вертмана виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Его заочно приговорили к 23 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение конфисковать денежные средства в сумме более 1,6 миллиона рублей, полученные Вертманом в качестве наемника.
В суде было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно вступил в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны ВСУ для участия в военных действиях против военнослужащих России. В августе 2024 года он с украинскими боевиками вторгся на территорию Курской области. Там наемник совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан, говорилось в сообщении.
Вертман объявлен в международный розыск.