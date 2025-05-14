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Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры - РИА Новости, 14.05.2025
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Культура
 
16:45 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/muzei-2016921488.html
Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры
Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры - РИА Новости, 14.05.2025
Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры
Генеральный директор Государственного исторического музея, член совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Алексей Левыкин в преддверии... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:45:00+03:00
2025-05-14T16:45:00+03:00
культура
алексей левыкин
москва
исторический музей
музеи
кадры
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный директор Государственного исторического музея, член совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Алексей Левыкин в преддверии Международного дня музея и фестиваля "Интермузей" поднял проблему нехватки кадров в этой сфере."Нехватка квалифицированных кадров сегодня является актуальной проблемой не только для различных сфер материального производства, но и также остро чувствуется в области культуры и искусства, — заявил RIA.ru Алексей Левыкин. — Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов, музеям крайне не хватает финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-сферы, художников по свету, инженеров, специалистов по монтажу экспонатов и так далее. Очевидно, что активно развивающаяся сфера креативных индустрий нуждается и в официальном ресурсе-агрегаторе вакансий в сфере культуры, расширения возможностей для профессионального развития специалистов отрасли, более тесной работы школ, ВУЗов и музеев в сфере реализации профориентационных программ. Ведь современный музей — это точка синергии специалистов в различных областях знаний".Текучка кадров, по мнению Алексея Левыкина, — проблема всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения. И не всегда эта проблема связана с уровнем заработной платы.Крайне важно, считает гендиректор ГИМ, в первую очередь поднять престиж работы в музее, сохранить преемственность профессиональных традиций и передачи уникального опыта."Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежит замечательная по своей психологической точности фраза: "В музеях, архивах и библиотеках надо работать долго, а желательно – всю жизнь". Познать музей за пару лет работы невозможно, —считает Левыкин. —Возрастающий год от года интерес к музеям в обществе, внимание со стороны государства к сохранению национальной культуры, исторической памяти, вселяет надежду и на то, что и профессия сотрудника музея в нашей стране обретет достойное уважение. В этой связи фестиваль "Интермузей", который стартует в Москве 21 мая, я рассматриваю как уникальную площадку по обмену опытом, распространению успешных практик, повышению профессиональных компетенций специалистов в сфере культуры".Статус авторитетной площадки, позволяет обсуждать в рамках профессиональной программы форума те проблемные вопросы, которые сейчас волнуют музейное сообщество, а также предлагать профильным ведомствам реальные пути решения существующих проблем.
https://ria.ru/20250514/muzei-2016696266.html
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алексей левыкин, москва, исторический музей, музеи, кадры, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Алексей Левыкин, Москва, Исторический музей, Музеи, Кадры, Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры

Гендиректор ГИМ Левыкин заявил об острой нехватке кадров в сфере культуры

© РИА Новости / Юрий АртамоновВид на Государственный исторический музей и здание Арсенала Московского Кремля
Вид на Государственный исторический музей и здание Арсенала Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Вид на Государственный исторический музей и здание Арсенала Московского Кремля
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный директор Государственного исторического музея, член совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Алексей Левыкин в преддверии Международного дня музея и фестиваля "Интермузей" поднял проблему нехватки кадров в этой сфере.
"Нехватка квалифицированных кадров сегодня является актуальной проблемой не только для различных сфер материального производства, но и также остро чувствуется в области культуры и искусства, — заявил RIA.ru Алексей Левыкин. — Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов, музеям крайне не хватает финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-сферы, художников по свету, инженеров, специалистов по монтажу экспонатов и так далее. Очевидно, что активно развивающаяся сфера креативных индустрий нуждается и в официальном ресурсе-агрегаторе вакансий в сфере культуры, расширения возможностей для профессионального развития специалистов отрасли, более тесной работы школ, ВУЗов и музеев в сфере реализации профориентационных программ. Ведь современный музей — это точка синергии специалистов в различных областях знаний".
© Фото : пресс-служба Государственного исторического музеяДиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба Государственного исторического музея
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Текучка кадров, по мнению Алексея Левыкина, — проблема всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения. И не всегда эта проблема связана с уровнем заработной платы.
Крайне важно, считает гендиректор ГИМ, в первую очередь поднять престиж работы в музее, сохранить преемственность профессиональных традиций и передачи уникального опыта.
«
"Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежит замечательная по своей психологической точности фраза: "В музеях, архивах и библиотеках надо работать долго, а желательно – всю жизнь". Познать музей за пару лет работы невозможно, —считает Левыкин. —Возрастающий год от года интерес к музеям в обществе, внимание со стороны государства к сохранению национальной культуры, исторической памяти, вселяет надежду и на то, что и профессия сотрудника музея в нашей стране обретет достойное уважение. В этой связи фестиваль "Интермузей", который стартует в Москве 21 мая, я рассматриваю как уникальную площадку по обмену опытом, распространению успешных практик, повышению профессиональных компетенций специалистов в сфере культуры".
Статус авторитетной площадки, позволяет обсуждать в рамках профессиональной программы форума те проблемные вопросы, которые сейчас волнуют музейное сообщество, а также предлагать профильным ведомствам реальные пути решения существующих проблем.
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КультураАлексей ЛевыкинМоскваИсторический музейМузеиКадрыКультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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