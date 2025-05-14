https://ria.ru/20250514/muzei-2016921488.html

Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры

Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры - РИА Новости, 14.05.2025

Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в сфере культуры

Генеральный директор Государственного исторического музея, член совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Алексей Левыкин в преддверии... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

2025-05-14T16:45:00+03:00

культура

алексей левыкин

москва

исторический музей

музеи

кадры

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Генеральный директор Государственного исторического музея, член совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации Алексей Левыкин в преддверии Международного дня музея и фестиваля "Интермузей" поднял проблему нехватки кадров в этой сфере."Нехватка квалифицированных кадров сегодня является актуальной проблемой не только для различных сфер материального производства, но и также остро чувствуется в области культуры и искусства, — заявил RIA.ru Алексей Левыкин. — Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов, музеям крайне не хватает финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-сферы, художников по свету, инженеров, специалистов по монтажу экспонатов и так далее. Очевидно, что активно развивающаяся сфера креативных индустрий нуждается и в официальном ресурсе-агрегаторе вакансий в сфере культуры, расширения возможностей для профессионального развития специалистов отрасли, более тесной работы школ, ВУЗов и музеев в сфере реализации профориентационных программ. Ведь современный музей — это точка синергии специалистов в различных областях знаний".Текучка кадров, по мнению Алексея Левыкина, — проблема всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения. И не всегда эта проблема связана с уровнем заработной платы.Крайне важно, считает гендиректор ГИМ, в первую очередь поднять престиж работы в музее, сохранить преемственность профессиональных традиций и передачи уникального опыта."Академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежит замечательная по своей психологической точности фраза: "В музеях, архивах и библиотеках надо работать долго, а желательно – всю жизнь". Познать музей за пару лет работы невозможно, —считает Левыкин. —Возрастающий год от года интерес к музеям в обществе, внимание со стороны государства к сохранению национальной культуры, исторической памяти, вселяет надежду и на то, что и профессия сотрудника музея в нашей стране обретет достойное уважение. В этой связи фестиваль "Интермузей", который стартует в Москве 21 мая, я рассматриваю как уникальную площадку по обмену опытом, распространению успешных практик, повышению профессиональных компетенций специалистов в сфере культуры".Статус авторитетной площадки, позволяет обсуждать в рамках профессиональной программы форума те проблемные вопросы, которые сейчас волнуют музейное сообщество, а также предлагать профильным ведомствам реальные пути решения существующих проблем.

https://ria.ru/20250514/muzei-2016696266.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

алексей левыкин, москва, исторический музей, музеи, кадры, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)