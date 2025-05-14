https://ria.ru/20250514/mosprom-2016753415.html

В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"

В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025" - РИА Новости, 14.05.2025

В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"

Открылась регистрация для участия в спартакиаде "Моспром-2025", подать заявки можно вплоть до 20 июня, заявил министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:13:00+03:00

2025-05-14T07:13:00+03:00

2025-05-14T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

промышленность

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Открылась регистрация для участия в спартакиаде "Моспром-2025", подать заявки можно вплоть до 20 июня, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в спартакиаде смогут принять участие промышленники, студенты высших учебных заведений и колледжей."На протяжении 7 лет спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для поднятия командного духа, создания деловых контактов и дружеских связей среди промышленного сообщества столицы. Интерес к мероприятию постоянно растет: если в 2024-м в соревнованиях приняли участие более 7 тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что в Москве регулярно ведется развитие данного проекта и предлагаются новые увлекательные виды спорта. Гарбузов уточнил, что в текущем сезоне в спартакиаде "Моспром-2025" впервые будут проведены состязания по картингу и падел-теннису.Отмечается, что работники промышленных предприятий, учащиеся профильных вузов и колледжей в этом году смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут по 14 видам спорта. Среди них – бильярд, плавание, дартс, баскетбол 3х3, легкая атлетика. Также для них состоятся соревнования по настольному теннису, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, а также картингу и падел-теннису.Все желающие принять участие смогут подать заявку до 20 июня текущего года на официальном портале проекта или по номеру телефона: +7 495 744-11-45. Финал спартакиады "Моспром-2025" пройдет в сентябре. Участников ждут финальные турниры по основным видам спорта, а также торжественная церемония награждения.С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 20 тысяч человек – это представители промышленных предприятий, высших учебных заведений и колледжей, уточнили в пресс-службе департамента. Среди них – сотрудники заводов по производству медоборудования, продуктов питания, кабелей, систем вентиляции, роботов и других изделий. Кроме того, в 2022 году спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников".Ранее Гарбузов сообщил, что экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия с целью популяризации науки и технологий, знакомства молодежи с достижениями отечественной атомной отрасли проведут департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с госкорпорацией "Росатом".

https://ria.ru/20250513/premiya-2016644555.html

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москва, анатолий гарбузов, промышленность