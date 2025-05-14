Рейтинг@Mail.ru
В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025" - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/mosprom-2016753415.html
В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"
В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025" - РИА Новости, 14.05.2025
В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"
Открылась регистрация для участия в спартакиаде "Моспром-2025", подать заявки можно вплоть до 20 июня, заявил министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:13:00+03:00
2025-05-14T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016752572_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_505377ac9dca350fa8c6feedc7c437d2.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Открылась регистрация для участия в спартакиаде "Моспром-2025", подать заявки можно вплоть до 20 июня, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в спартакиаде смогут принять участие промышленники, студенты высших учебных заведений и колледжей."На протяжении 7 лет спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для поднятия командного духа, создания деловых контактов и дружеских связей среди промышленного сообщества столицы. Интерес к мероприятию постоянно растет: если в 2024-м в соревнованиях приняли участие более 7 тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что в Москве регулярно ведется развитие данного проекта и предлагаются новые увлекательные виды спорта. Гарбузов уточнил, что в текущем сезоне в спартакиаде "Моспром-2025" впервые будут проведены состязания по картингу и падел-теннису.Отмечается, что работники промышленных предприятий, учащиеся профильных вузов и колледжей в этом году смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут по 14 видам спорта. Среди них – бильярд, плавание, дартс, баскетбол 3х3, легкая атлетика. Также для них состоятся соревнования по настольному теннису, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, а также картингу и падел-теннису.Все желающие принять участие смогут подать заявку до 20 июня текущего года на официальном портале проекта или по номеру телефона: +7 495 744-11-45. Финал спартакиады "Моспром-2025" пройдет в сентябре. Участников ждут финальные турниры по основным видам спорта, а также торжественная церемония награждения.С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 20 тысяч человек – это представители промышленных предприятий, высших учебных заведений и колледжей, уточнили в пресс-службе департамента. Среди них – сотрудники заводов по производству медоборудования, продуктов питания, кабелей, систем вентиляции, роботов и других изделий. Кроме того, в 2022 году спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников".Ранее Гарбузов сообщил, что экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия с целью популяризации науки и технологий, знакомства молодежи с достижениями отечественной атомной отрасли проведут департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с госкорпорацией "Росатом".
https://ria.ru/20250513/premiya-2016644555.html
https://ria.ru/20250512/moskva-2016393906.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016752572_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_eacb09a5472bb449548bbf7367281c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Промышленность
В столице началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"

Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"

© Фото : пресс-служба ДИППУчастники спартакиады "Моспром"
Участники спартакиады Моспром - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Участники спартакиады "Моспром"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Открылась регистрация для участия в спартакиаде "Моспром-2025", подать заявки можно вплоть до 20 июня, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что в спартакиаде смогут принять участие промышленники, студенты высших учебных заведений и колледжей.
Москва стала лидером по числу финалистов премии Молодой промышленник года - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"
Вчера, 12:00
"На протяжении 7 лет спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для поднятия командного духа, создания деловых контактов и дружеских связей среди промышленного сообщества столицы. Интерес к мероприятию постоянно растет: если в 2024-м в соревнованиях приняли участие более 7 тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что в Москве регулярно ведется развитие данного проекта и предлагаются новые увлекательные виды спорта. Гарбузов уточнил, что в текущем сезоне в спартакиаде "Моспром-2025" впервые будут проведены состязания по картингу и падел-теннису.
Отмечается, что работники промышленных предприятий, учащиеся профильных вузов и колледжей в этом году смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут по 14 видам спорта. Среди них – бильярд, плавание, дартс, баскетбол 3х3, легкая атлетика. Также для них состоятся соревнования по настольному теннису, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, а также картингу и падел-теннису.
Все желающие принять участие смогут подать заявку до 20 июня текущего года на официальном портале проекта или по номеру телефона: +7 495 744-11-45. Финал спартакиады "Моспром-2025" пройдет в сентябре. Участников ждут финальные турниры по основным видам спорта, а также торжественная церемония награждения.
С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 20 тысяч человек – это представители промышленных предприятий, высших учебных заведений и колледжей, уточнили в пресс-службе департамента. Среди них – сотрудники заводов по производству медоборудования, продуктов питания, кабелей, систем вентиляции, роботов и других изделий. Кроме того, в 2022 году спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников".
Ранее Гарбузов сообщил, что экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия с целью популяризации науки и технологий, знакомства молодежи с достижениями отечественной атомной отрасли проведут департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с госкорпорацией "Росатом".
Демо-день эффективных региональных практик по направлению роста инвестиций и развитию промышленности - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Москве пройдут мероприятия в честь 80-летия атомной промышленности
12 мая, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала