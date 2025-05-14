https://ria.ru/20250514/moskva-2016962408.html

Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня

Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня - РИА Новости, 14.05.2025

Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня

Следующая порция дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:44:00+03:00

2025-05-14T18:44:00+03:00

2025-05-14T18:44:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующая порция дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Следующая порция дождей ожидается в четверг во второй половине дня", - рассказал Тишковец. Он также отметил, что Москву в среду накрыли кучево-дождевые облака высотой до 7 тысяч метров. Локально идут ливни с интенсивностью более 10 миллиметров, на дорогах образуются лужи. Осадки к 21 часу закончатся, и в ночь в Москве распогодится.

https://ria.ru/20250514/pogoda-2016961951.html

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2025

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общество, москва, евгений тишковец