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Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня
Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня - РИА Новости, 14.05.2025
Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня
Следующая порция дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:44:00+03:00
2025-05-14T18:44:00+03:00
2025-05-14T18:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следующая порция дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Следующая порция дождей ожидается в четверг во второй половине дня", - рассказал Тишковец. Он также отметил, что Москву в среду накрыли кучево-дождевые облака высотой до 7 тысяч метров. Локально идут ливни с интенсивностью более 10 миллиметров, на дорогах образуются лужи. Осадки к 21 часу закончатся, и в ночь в Москве распогодится.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня
Тишковец: следующая порция дождей в Москве ожидается во второй половине дня