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Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве
Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве - РИА Новости, 14.05.2025
Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт более 30 мостовых сооружений… Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание: их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как Строгинский мост, Магистральная эстакада, пять эстакад на Можайском шоссе и пешеходный Патриарший мост", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "Частично или полностью заменим гидроизоляцию, барьерные ограждения, трубопроводы, вентиляционное и насосное оборудование, шумозащитные и грязезащитные экраны. Кроме того, обновим деформационные швы, перильные ограждения, отремонтируем бетонные поверхности. На финальном этапе уложим новый прочный асфальт и нанесем дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет: для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более удобные условия для движения водителей и пешеходов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт более 30 мостовых сооружений… Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание: их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как Строгинский мост, Магистральная эстакада, пять эстакад на Можайском шоссе и пешеходный Патриарший мост", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений.
"Частично или полностью заменим гидроизоляцию, барьерные ограждения, трубопроводы, вентиляционное и насосное оборудование, шумозащитные и грязезащитные экраны. Кроме того, обновим деформационные швы, перильные ограждения, отремонтируем бетонные поверхности. На финальном этапе уложим новый прочный асфальт и нанесем дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет: для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более удобные условия для движения водителей и пешеходов.