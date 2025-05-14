https://ria.ru/20250514/moskva-2016811801.html

Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве

Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве - РИА Новости, 14.05.2025

Бирюков: более 30 мостовых сооружений отремонтируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:23:00+03:00

2025-05-14T09:23:00+03:00

2025-05-14T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт более 30 мостовых сооружений… Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание: их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как Строгинский мост, Магистральная эстакада, пять эстакад на Можайском шоссе и пешеходный Патриарший мост", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "Частично или полностью заменим гидроизоляцию, барьерные ограждения, трубопроводы, вентиляционное и насосное оборудование, шумозащитные и грязезащитные экраны. Кроме того, обновим деформационные швы, перильные ограждения, отремонтируем бетонные поверхности. На финальном этапе уложим новый прочный асфальт и нанесем дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет: для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более удобные условия для движения водителей и пешеходов.

https://realty.ria.ru/20250514/kapremont-2016707018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков