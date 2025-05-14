https://ria.ru/20250514/moskva-2016784803.html

Ефимов: жители 90 домов на юге Москвы переселяются по программе реновации

Ефимов: жители 90 домов на юге Москвы переселяются по программе реновации - РИА Новости, 14.05.2025

Ефимов: жители 90 домов на юге Москвы переселяются по программе реновации

Жителей 90 домов, находящихся в Южном административном округе Москвы, переселят в 31 новостройку по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:12:00+03:00

2025-05-14T11:12:00+03:00

2025-05-14T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жителей 90 домов, находящихся в Южном административном округе Москвы, переселят в 31 новостройку по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по программе реновации в Южном административном округе началось в 2018 году. Тогда жителям передали под заселение новостройку на Судостроительной улице. Сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 90. В новые квартиры переехали или еще находятся в процессе переселения около 14 тысяч москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего на юге Москвы планируется расселить 378 старых домов, в новые квартиры переедут более 82 тысяч человек, добавил замглавы города.Дома старого фонда сносят, а на их месте строят современные жилые комплексы и необходимую инфраструктуру.В сообщении пресс-службы уточняется, что к текущему моменту более 45 старых домов расселены и демонтированы в девяти районах ЮАО. В частности, в Царицыне снесены 12 домов, в районах Нагорный и Нагатинский Затон – по семь объектов, в Западном Бирюлеве – пять.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку, возведенную в рамках реновации, в районе Покровское-Стрешнево.

https://ria.ru/20250508/renovatsiya-2015612690.html

https://ria.ru/20250512/renovatsiya-2016385805.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы