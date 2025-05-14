https://ria.ru/20250514/moskalkova-2016860449.html
Москалькова призвала увеличить выплаты для ветеранов боевых действий
Москалькова призвала увеличить выплаты для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 14.05.2025
Москалькова призвала увеличить выплаты для ветеранов боевых действий
Ветеранам боевых действий нужно увеличить ежемесячные выплаты с учетом дифференцированного подхода, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:56:00+03:00
2025-05-14T12:56:00+03:00
2025-05-14T14:28:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Ветеранам боевых действий нужно увеличить ежемесячные выплаты с учетом дифференцированного подхода, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании координационного совета. "Сегодня ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий составляет 4,5 тысячи рублей. Нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала и несоразмерна тому огромному вкладу, которую внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства. Предлагаю обратиться от нашего сообщества в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода", — отметила она.Федеральный омбудсмен также подчеркнула, что важно учитывать где, когда и на протяжении какого времени ветеран защищал государство. Кроме того, Москалькова добавила, что сейчас дети участников СВО из числа частных военных компаний не обладают теми же условиями, что и дети других участников спецоперации. "Для них не установлено одновременное получение двух пенсий. Мы тоже считаем это требующим внимания и донастройки", — пояснила уполномоченный.В Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий.
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общество, здоровье - общество, россия, екатеринбург, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Екатеринбург, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала увеличить выплаты для ветеранов боевых действий
Москалькова призвала увеличить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Ветеранам боевых действий нужно увеличить ежемесячные выплаты с учетом дифференцированного подхода, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании координационного совета.
"Сегодня ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий составляет 4,5 тысячи рублей. Нет необходимости доказывать, что она чрезвычайно мала и несоразмерна тому огромному вкладу, которую внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства. Предлагаю обратиться от нашего сообщества в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода", — отметила она.
Федеральный омбудсмен также подчеркнула, что важно учитывать где, когда и на протяжении какого времени ветеран защищал государство. Кроме того, Москалькова добавила, что сейчас дети участников СВО из числа частных военных компаний не обладают теми же условиями, что и дети других участников спецоперации.
"Для них не установлено одновременное получение двух пенсий. Мы тоже считаем это требующим внимания и донастройки", — пояснила уполномоченный.
В Екатеринбурге
под председательством Москальковой
проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий.