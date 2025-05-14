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Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян - РИА Новости, 14.05.2025
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06:33 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян - РИА Новости, 14.05.2025
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян
Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:33:00+03:00
2025-05-14T06:33:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова. "Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова. После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера. Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег. "Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.
https://ria.ru/20250513/pravitelstvo-2016757176.html
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Дарья Буймова
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общество, технологии
Общество, Технологии
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян

Верестникова: мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее - правда, они требуют СНИЛС, ИНН и иногда даже код из смс, рассказала РИА Новости генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.
"Мошенники регулярно совершенствуют и обновляют способы отъема денег у населения. В последнее время набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС", - сказала Верестникова.
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После того, как пользователь пообщается с сотрудником ПВЗ и передаст данные "для доставки", ему звонит якобы "товарищ майор" с сообщением про взлом "Госуслуг". Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. При этом аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.
Эксперт объяснила, что такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей в сознании прочно зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта "Госуслуг" можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.
"Мошенники-социальные инженеры пользуются тем, что с помощью Госуслуг теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы и пр. ), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина", - добавила Верестникова.
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