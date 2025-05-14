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Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор - РИА Новости, 14.05.2025
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03:47 14.05.2025 (обновлено: 12:02 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор - РИА Новости, 14.05.2025
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор
Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
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технологии
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости.Представители подпольного движения "Stop Grave" внедрились в одну из организаций аферистов в Одессе, фотографии местной методички поступили в распоряжении агентства. "Почему не Московский говор? От куда вы!? - Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами" — написано в указаниях (орфография и пунктуация сохранены).
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Дарья Буймова
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60
москва, технологии
Москва, Технологии
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор

Украинские телефонные мошенники объясняют свой говор тем, что они ростовчане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости.
Представители подпольного движения "Stop Grave" внедрились в одну из организаций аферистов в Одессе, фотографии местной методички поступили в распоряжении агентства.
© РИА НовостиМетодичка украинских мошенников
Методичка украинских мошенников - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Методичка украинских мошенников
"Почему не Московский говор? От куда вы!? - Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами" — написано в указаниях (орфография и пунктуация сохранены).
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