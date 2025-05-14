https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор - РИА Новости, 14.05.2025
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор
Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:47:00+03:00
2025-05-14T03:47:00+03:00
2025-05-14T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости.Представители подпольного движения "Stop Grave" внедрились в одну из организаций аферистов в Одессе, фотографии местной методички поступили в распоряжении агентства. "Почему не Московский говор? От куда вы!? - Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами" — написано в указаниях (орфография и пунктуация сохранены).
https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии
Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор
Украинские телефонные мошенники объясняют свой говор тем, что они ростовчане