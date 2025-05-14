https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html

Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор

Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор - РИА Новости, 14.05.2025

Украинских мошенников научили объяснять немосковский говор

Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:47:00+03:00

2025-05-14T03:47:00+03:00

2025-05-14T12:02:00+03:00

москва

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять немосковский говор тем, что человек якобы приехал из Ростова-на-Дону, выяснило РИА Новости.Представители подпольного движения "Stop Grave" внедрились в одну из организаций аферистов в Одессе, фотографии местной методички поступили в распоряжении агентства. "Почему не Московский говор? От куда вы!? - Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами" — написано в указаниях (орфография и пунктуация сохранены).

https://ria.ru/20250116/moshennik-1993992891.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, технологии