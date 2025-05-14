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В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве - РИА Новости, 14.05.2025
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15:36 14.05.2025 (обновлено: 15:37 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/moshennichestvo-2016908225.html
В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве
В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве - РИА Новости, 14.05.2025
В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве
Уголовные дела возбуждены в отношении девяти членов преступной группы, похитившей не менее 32 миллионов рублей бюджетных средств, они подозреваются в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:36:00+03:00
2025-05-14T15:37:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении девяти членов преступной группы, похитившей не менее 32 миллионов рублей бюджетных средств, они подозреваются в мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных и предоставлении ложных сведений в департамент агропромышленного комплекса Курганской области, сообщил СК РФ. По данным СК, в 2022-2024 годах председатель сельхозкооператива из Сургута создал преступное сообщество, в состав его привлек предпринимателей, глав КФХ, физических и юрлиц со знаниями о сельском хозяйстве. Участники похищали бюджетные денежные средства, получаемые в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования и животных. Для этого в департамент агропромышленного комплекса Курганской области предоставлялись сведения о фиктивных сделках по поставкам сельхозоборудования и животных, совершенных путем искусственного завышения стоимости, внесения изменений в регистрационные данные техники и оборудования либо без их приобретения. Известно о четырех преступлениях, связанных с хищением федеральных денежных средств на общую сумму не менее 32 миллионов рублей. Деньги, необоснованно поступавшие на подконтрольные организатору расчетные счета, в дальнейшем распределялись между участниками группы, уточняет СК. "Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о совершении хищений денежных средств бюджета Курганской области участниками преступного сообщества. В зависимости от участия и роли каждого девять человек подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений), частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении. В среду при силовой поддержке региональных УФСБ России, УМВД России и Росгвардии по месту работы и проживания подозреваемых, а также свидетелей проведены обыски в Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре, уточняется в сообщении. По данным СК, изъяты денежные средства, документы, печати, электронные носители информации. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании участникам преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250514/rosreestr-2016824170.html
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происшествия, россия, курганская область, сургут, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Курганская область, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве

В Курганской области задержали фигурантов дела о мошенничестве с сельхозтехникой

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении девяти членов преступной группы, похитившей не менее 32 миллионов рублей бюджетных средств, они подозреваются в мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных и предоставлении ложных сведений в департамент агропромышленного комплекса Курганской области, сообщил СК РФ.
По данным СК, в 2022-2024 годах председатель сельхозкооператива из Сургута создал преступное сообщество, в состав его привлек предпринимателей, глав КФХ, физических и юрлиц со знаниями о сельском хозяйстве. Участники похищали бюджетные денежные средства, получаемые в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования и животных. Для этого в департамент агропромышленного комплекса Курганской области предоставлялись сведения о фиктивных сделках по поставкам сельхозоборудования и животных, совершенных путем искусственного завышения стоимости, внесения изменений в регистрационные данные техники и оборудования либо без их приобретения.
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Вчера, 10:31
Известно о четырех преступлениях, связанных с хищением федеральных денежных средств на общую сумму не менее 32 миллионов рублей. Деньги, необоснованно поступавшие на подконтрольные организатору расчетные счета, в дальнейшем распределялись между участниками группы, уточняет СК.
"Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о совершении хищений денежных средств бюджета Курганской области участниками преступного сообщества. В зависимости от участия и роли каждого девять человек подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений), частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.
В среду при силовой поддержке региональных УФСБ России, УМВД России и Росгвардии по месту работы и проживания подозреваемых, а также свидетелей проведены обыски в Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре, уточняется в сообщении. По данным СК, изъяты денежные средства, документы, печати, электронные носители информации. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании участникам преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
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