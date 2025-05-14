https://ria.ru/20250514/moshennichestvo-2016908225.html

В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве

В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве - РИА Новости, 14.05.2025

В Курганской области задержали девять фигурантов дела о мошенничестве

Уголовные дела возбуждены в отношении девяти членов преступной группы, похитившей не менее 32 миллионов рублей бюджетных средств, они подозреваются в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:36:00+03:00

2025-05-14T15:36:00+03:00

2025-05-14T15:37:00+03:00

происшествия

россия

курганская область

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении девяти членов преступной группы, похитившей не менее 32 миллионов рублей бюджетных средств, они подозреваются в мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных и предоставлении ложных сведений в департамент агропромышленного комплекса Курганской области, сообщил СК РФ. По данным СК, в 2022-2024 годах председатель сельхозкооператива из Сургута создал преступное сообщество, в состав его привлек предпринимателей, глав КФХ, физических и юрлиц со знаниями о сельском хозяйстве. Участники похищали бюджетные денежные средства, получаемые в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования и животных. Для этого в департамент агропромышленного комплекса Курганской области предоставлялись сведения о фиктивных сделках по поставкам сельхозоборудования и животных, совершенных путем искусственного завышения стоимости, внесения изменений в регистрационные данные техники и оборудования либо без их приобретения. Известно о четырех преступлениях, связанных с хищением федеральных денежных средств на общую сумму не менее 32 миллионов рублей. Деньги, необоснованно поступавшие на подконтрольные организатору расчетные счета, в дальнейшем распределялись между участниками группы, уточняет СК. "Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о совершении хищений денежных средств бюджета Курганской области участниками преступного сообщества. В зависимости от участия и роли каждого девять человек подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений), частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении. В среду при силовой поддержке региональных УФСБ России, УМВД России и Росгвардии по месту работы и проживания подозреваемых, а также свидетелей проведены обыски в Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре, уточняется в сообщении. По данным СК, изъяты денежные средства, документы, печати, электронные носители информации. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании участникам преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250514/rosreestr-2016824170.html

https://ria.ru/20250513/pravitelstvo-2016757176.html

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происшествия, россия, курганская область, сургут, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)