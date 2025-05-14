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Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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23:58 14.05.2025 (обновлено: 01:11 15.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mosbirzha-2017005767.html
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции. РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции.Согласно данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Возглавил ее помощник главы государства Владимир Мединский.
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россия, украина, турция, владимир путин, владимир мединский, михаил галузин, московская биржа
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Московская биржа
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции

Мосбиржа снизилась на 1,93% на объявлении делегации РФ на переговоры с Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции.
Согласно данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента.
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Возглавил ее помощник главы государства Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Вчера, 22:56
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинВладимир МединскийМихаил ГалузинМосковская биржа
 
 
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