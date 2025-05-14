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Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T23:58:00+03:00
2025-05-14T23:58:00+03:00
2025-05-15T01:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции.Согласно данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Возглавил ее помощник главы государства Владимир Мединский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, владимир путин, владимир мединский, михаил галузин, московская биржа
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Московская биржа
Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции
Мосбиржа снизилась на 1,93% на объявлении делегации РФ на переговоры с Украиной