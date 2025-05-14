https://ria.ru/20250514/mosbirzha-2017005767.html

Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции

Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Индекс Мосбиржи снизился после объявления делегации на переговоры в Турции

Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-14T23:58:00+03:00

2025-05-14T23:58:00+03:00

2025-05-15T01:11:00+03:00

россия

украина

турция

владимир путин

владимир мединский

михаил галузин

московская биржа

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский рынок акций начал снижаться после объявления состава делегации России, которая отправится на переговоры с Украиной в Турции.Согласно данным торгов, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск упал на 1,93 процента, до 2 878,77 пункта. Ранее он снижался приблизительно на 0,7 процента. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Возглавил ее помощник главы государства Владимир Мединский.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, турция, владимир путин, владимир мединский, михаил галузин, московская биржа