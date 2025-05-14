https://ria.ru/20250514/molniya-2016970605.html

Во Франции 13 человек пострадали из-за удара молнии по зоопарку

Во Франции 13 человек пострадали из-за удара молнии по зоопарку - РИА Новости, 14.05.2025

Во Франции 13 человек пострадали из-за удара молнии по зоопарку

Тринадцать человек пострадали в результате удара молнии в зоопарке на юго-востоке Франции, одна женщина госпитализирована в критическом состоянии, сообщила в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:32:00+03:00

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ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате удара молнии в зоопарке на юго-востоке Франции, одна женщина госпитализирована в критическом состоянии, сообщила в среду газета Parisien. "Тринадцать посетителей зоопарка в (коммуне – ред.) Ла-Барбен... пострадали из-за удара молнии в среду", - говорится в статье. Пожарно-спасательная служба департамента Буш-дю-Рон сообщила в соцсети X, что на вызов выехали 46 специалистов, которые взяли под свой контроль 15 человек. Однако, как пишет газета, двое из них не пострадали в результате инцидента. По данным издания, молния ударила в двух человек. Гражданка Германии была госпитализирована в критическом состоянии. Ещё 12 человек, в том числе четверо детей, также были доставлены в больницу, однако им не требуется неотложная помощь, сообщает Parisien. Отмечается, что животные и инфраструктура зоопарка не пострадали. Ранее французская метеослужба объявила в ряде департаментов желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

https://ria.ru/20250510/frantsiya-2016144954.html

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