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Росконгресс предупредил о рисках конфликта в Молдавии

Росконгресс предупредил о рисках конфликта в Молдавии - РИА Новости, 14.05.2025

Росконгресс предупредил о рисках конфликта в Молдавии

Общественно-политический раскол вокруг евроинтеграции Молдавии создает риски полномасштабного конфликта, говорится в докладе Росконгресса "На пути к... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:09:00+03:00

2025-05-14T00:09:00+03:00

2025-05-14T11:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Общественно-политический раскол вокруг евроинтеграции Молдавии создает риски полномасштабного конфликта, говорится в докладе Росконгресса "На пути к дезинтеграции: как иностранные интересы разрушают Молдавию", с которым ознакомилось РИА Новости."Политическая обстановка в Молдавии нестабильна. Усугубляет ситуацию общественный раскол. Население республики фактически разделено на два непримиримых лагеря: сторонников евроинтеграции и тех, кто выступает за сбалансированную внешнюю политику с сохранением связей с Россией и государствами ЕАЭС", — говорится в документе.Как отмечают авторы доклада, ситуацию усугубляет кризис во взаимоотношениях Кишинева с Гагаузией, волеизъявлению жителей которой противостоят центральные власти, а также с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, проводящей суверенную политику по укреплению связей с Москвой."Попытка силового подавления этих автономий, вне зависимости от причин, которыми она будет оправдываться, приведет к полномасштабному региональному кризису. В случае с ПМР складываются существенные риски возникновения на границах республики нового конфликта высокой интенсивности, служащего продолжением украинского", — предупреждает Росконгресс. Авторы напоминают, что нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду ориентировано на интеграцию с Евросоюзом и стремится к полному членству в нем к 2030 году. Этот курс формально закрепили на референдуме в 2024 году, но перевес сторонников евроинтеграции оказался весьма незначительным: 50,46 процента — за и 49,54 процента — против. При этом эксперты видят сильное влияние западных стран на процессы в Молдавии."Особое место в политических процессах Молдавии занимают неправительственные организации, финансируемые западными странами. На сегодняшний день в Молдавии действует около восьми тысяч НКО, что составляет одну организацию на 325 человек. Это чрезвычайно высокая концентрация, свидетельствующая о значительном внешнем влиянии. Результатом их работы стало формирование политических сил, ориентированных на евроинтеграцию, таких как Альянс за европейскую интеграцию, через который и пришла к власти Санду", — говорится в докладе. Об интенсивности влияния говорит и частота визитов в Молдавию американских, британских и европейских представителей, подчеркивают эксперты."В апреле 2025 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о выделении Молдавии помощи в размере 37 миллионов евро, а ЕС утвердил выделение 20 миллионов евро на модернизацию систем ПВО, что явно выходит за рамки экономической помощи. Общий объем средств, выделенных на перевооружение Молдавии по линии Европейского фонда мира, за последние три года составляет уже 197 миллионов евро", — заключается в докладе.В июне 2022 года Евросоюз предоставил Молдавии и Украине статус кандидатов в члены объединения, а в декабре 2023-го решил запустить переговоры об их вступлении. Причем в Брюсселе неоднократно признавали, что этот шаг был по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, а сам ЕС ни к чему не обязывают.

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978952185.html

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470074.html

https://ria.ru/20250425/evrointegratsiya-2013304417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, анналена бербок, мария захарова, евросоюз, евразийский экономический союз