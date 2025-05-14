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Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений - РИА Новости, 14.05.2025
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Ярославская область
 
12:07 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/modernizatsiya-2016848086.html
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений - РИА Новости, 14.05.2025
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений
Депутатам Ярославской областной думы представлена схема модернизации лечебных учреждений региона, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:07:00+03:00
2025-05-14T12:07:00+03:00
ярославская область
ярославль
дзержинский район
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутатам Ярославской областной думы представлена схема модернизации лечебных учреждений региона, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. "Депутатам Ярославской областной думы представлена схема модернизации лечебных учреждений. Эта работа проводится для того, чтобы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона", - говорится в сообщении. И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, чьи слова приводит пресс-служба, отметила: объединение лечебных учреждений подразумевает то, что к сильному лечебному учреждению дополнительно прикрепляются другие медорганизации. "Так, в Ярославле из пяти крупных районов три имеют учреждения, где одновременно оказывают медпомощь и взрослым, и детям. Теперь такие учреждения появятся в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля. По сути, главный врач района в Ярославле – это человек, который отвечает за состояние здоровья абсолютно всех жителей района", - объяснила Можейко. Она привела пример: пациенты из соседних районов ездят лечиться в Углич. Там они получают помощь при сосудистых катастрофах, там же, в Угличской больнице, им проводят сложные операции и оказывают помощь при травмах. "Таким образом, то, что мы сейчас объединяем юридически, по факту уже существует и работает. Остальные районные больницы будут модернизированы по этому же принципу: укрупнение с единым юридическим лицом. Реорганизация касается только управленческого и вспомогательного аппарата", - подчеркнула и.о. главы минздрава региона. По словам главврача Ярославской областной клинической больницы Михаила Осипова, концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит быстро и четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования. "Многопрофильность специалистов позволит наиболее оперативно поставить клинический диагноз, определить лечение и диагностику пациентов. Лечебные процессы должны быть максимально понятны и эффективны", - пояснил Осипов. Главный врач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова подчеркнула, что модернизация лечебных учреждений обеспечит динамическое наблюдение за пациентами практически сразу после роддома и обеспечит их плавный переход во взрослое подразделение объединенных больниц.
https://ria.ru/20250508/evraev-2015837450.html
https://ria.ru/20250507/medobsluzhivanie-2015571846.html
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ярославль, дзержинский район, ярославская областная дума
Ярославская область, Ярославль, Дзержинский район, Ярославская областная Дума
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений

В Ярославской области представили схему модернизации лечебных учреждений региона

© Фото : Правительство Ярославской областиДепутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Депутатам Яроблдумы представлена схема модернизации лечебных учреждений
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Депутатам Ярославской областной думы представлена схема модернизации лечебных учреждений региона, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
"Депутатам Ярославской областной думы представлена схема модернизации лечебных учреждений. Эта работа проводится для того, чтобы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона", - говорится в сообщении.
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И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, чьи слова приводит пресс-служба, отметила: объединение лечебных учреждений подразумевает то, что к сильному лечебному учреждению дополнительно прикрепляются другие медорганизации.
"Так, в Ярославле из пяти крупных районов три имеют учреждения, где одновременно оказывают медпомощь и взрослым, и детям. Теперь такие учреждения появятся в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля. По сути, главный врач района в Ярославле – это человек, который отвечает за состояние здоровья абсолютно всех жителей района", - объяснила Можейко.
Она привела пример: пациенты из соседних районов ездят лечиться в Углич. Там они получают помощь при сосудистых катастрофах, там же, в Угличской больнице, им проводят сложные операции и оказывают помощь при травмах.
"Таким образом, то, что мы сейчас объединяем юридически, по факту уже существует и работает. Остальные районные больницы будут модернизированы по этому же принципу: укрупнение с единым юридическим лицом. Реорганизация касается только управленческого и вспомогательного аппарата", - подчеркнула и.о. главы минздрава региона.
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По словам главврача Ярославской областной клинической больницы Михаила Осипова, концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит быстро и четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования.
"Многопрофильность специалистов позволит наиболее оперативно поставить клинический диагноз, определить лечение и диагностику пациентов. Лечебные процессы должны быть максимально понятны и эффективны", - пояснил Осипов.
Главный врач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова подчеркнула, что модернизация лечебных учреждений обеспечит динамическое наблюдение за пациентами практически сразу после роддома и обеспечит их плавный переход во взрослое подразделение объединенных больниц.
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