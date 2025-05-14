https://ria.ru/20250514/mishustin-2016856335.html

Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты

Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты - РИА Новости, 14.05.2025

Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:40:00+03:00

2025-05-14T12:40:00+03:00

2025-05-14T13:06:00+03:00

экономика

малайзия

россия

юго-восточная азия

михаил мишустин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

валерий фальков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. "Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер. Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250514/putin-2016855795.html

малайзия

россия

юго-восточная азия

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экономика, малайзия, россия, юго-восточная азия, михаил мишустин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), валерий фальков