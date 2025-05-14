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Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты - РИА Новости, 14.05.2025
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12:40 14.05.2025 (обновлено: 13:06 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mishustin-2016856335.html
Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты
Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты - РИА Новости, 14.05.2025
Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:40:00+03:00
2025-05-14T13:06:00+03:00
экономика
малайзия
россия
юго-восточная азия
михаил мишустин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
валерий фальков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. "Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер. Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250514/putin-2016855795.html
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экономика, малайзия, россия, юго-восточная азия, михаил мишустин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), валерий фальков
Экономика, Малайзия, Россия, Юго-Восточная Азия, Михаил Мишустин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Валерий Фальков
Мишустин предложил Малайзии проработать новые совместные проекты

Мишустин предложил Ибрагиму проработать новые совместные экономические проекты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. 14 мая 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. 14 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. 14 мая 2025
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты.
"Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер.
Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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ЭкономикаМалайзияРоссияЮго-Восточная АзияМихаил МишустинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Валерий Фальков
 
 
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