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Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/mironov-2016810127.html
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО - РИА Новости, 14.05.2025
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО
В ближайшее время можно ожидать введение в России единого сертификата на реабилитацию для участников СВО, считает лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:15:00+03:00
2025-05-14T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ближайшее время можно ожидать введение в России единого сертификата на реабилитацию для участников СВО, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Мы видим, что государство последовательно реализует инициативы "Справедливой России – За правду" по помощи участникам СВО. Поэтому в ближайшее время, я надеюсь, можно ожидать принятия новых решений, которые предлагает наша партия. В частности, введения единого сертификата на реабилитацию для защитников Отечества, чтобы они могли получать необходимую помощь не только в государственных, но и в частных центрах. Это сделает реабилитацию доступнее для сотен тысяч ветеранов и сократит очереди", - сказал он РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о новых льготах для участников СВО. Миронов напомнил, что ранее Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов. "Это то, в чем реально нуждаются тысячи наших бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем во имя Родины. Как известно, забота близких не просто облегчает процесс реабилитации, но и ускоряет его. Поэтому еще в 2022 году мы обращались в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев СВО к месту их лечения и обратно. Радует, что наше предложение было услышано, а указ главы государства расширяет меры поддержки бойцов и членов их семей, что можно только приветствовать", - добавил политик. Лидер СРЗП также отметил, что решение президента стало далеко не первым, которое принимается после обращений партии, в частности, ранее был принят закон, который приравнял добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года, к участникам СВО, и теперь эти люди смогут получить статус ветеранов боевых действий. Кроме того, Миронов уточнил, что в апреле Путин поручил разработать единые стандарты поддержки бойцов СВО на основе лучших региональных практик, а с этим предложением СРЗП выступала с 2022 года.
https://ria.ru/20250513/sever-2016626531.html
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общество, россия, донбасс, сергей миронов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО

Миронов: в ближайшее время можно ожидать введения сертификата на реабилитацию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ближайшее время можно ожидать введение в России единого сертификата на реабилитацию для участников СВО, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Мы видим, что государство последовательно реализует инициативы "Справедливой России – За правду" по помощи участникам СВО. Поэтому в ближайшее время, я надеюсь, можно ожидать принятия новых решений, которые предлагает наша партия. В частности, введения единого сертификата на реабилитацию для защитников Отечества, чтобы они могли получать необходимую помощь не только в государственных, но и в частных центрах. Это сделает реабилитацию доступнее для сотен тысяч ветеранов и сократит очереди", - сказал он РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о новых льготах для участников СВО.
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Миронов напомнил, что ранее Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов.
"Это то, в чем реально нуждаются тысячи наших бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем во имя Родины. Как известно, забота близких не просто облегчает процесс реабилитации, но и ускоряет его. Поэтому еще в 2022 году мы обращались в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев СВО к месту их лечения и обратно. Радует, что наше предложение было услышано, а указ главы государства расширяет меры поддержки бойцов и членов их семей, что можно только приветствовать", - добавил политик.
Лидер СРЗП также отметил, что решение президента стало далеко не первым, которое принимается после обращений партии, в частности, ранее был принят закон, который приравнял добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года, к участникам СВО, и теперь эти люди смогут получить статус ветеранов боевых действий. Кроме того, Миронов уточнил, что в апреле Путин поручил разработать единые стандарты поддержки бойцов СВО на основе лучших региональных практик, а с этим предложением СРЗП выступала с 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонбассСергей МироновВладимир Путин
 
 
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