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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 14.05.2025
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16:54 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/medvedev-2016929962.html
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 14.05.2025
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:54:00+03:00
2025-05-14T16:54:00+03:00
россия
пермь
пермский край
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия. "На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html
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россия, пермь, пермский край, дмитрий медведев
Россия, Пермь, Пермский край, Дмитрий Медведев
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия.
"На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию
10 мая, 14:59
 
РоссияПермьПермский крайДмитрий Медведев
 
 
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