https://ria.ru/20250514/medvedev-2016929962.html

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 14.05.2025

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:54:00+03:00

2025-05-14T16:54:00+03:00

2025-05-14T16:54:00+03:00

россия

пермь

пермский край

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия. "На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

россия

пермь

пермский край

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россия, пермь, пермский край, дмитрий медведев