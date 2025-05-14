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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 14.05.2025
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:54:00+03:00
2025-05-14T16:54:00+03:00
2025-05-14T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия. "На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермском крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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россия, пермь, пермский край, дмитрий медведев
Россия, Пермь, Пермский край, Дмитрий Медведев
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии