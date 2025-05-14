Резидент ОЭЗ Москвы выпустил 11 миллионов медизделий для экстренной помощи
Производитель медизделий в ОЭЗ Москвы в три раза нарастил мощности
© Фото : Пресс-служба ДИППРезидент ОЭЗ Москвы выпустил 11 миллионов медизделий для экстренной помощи
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ Москвы выпустил 11 миллионов медизделий для экстренной помощи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предприятие-резидент ОЭЗ "Технополис Москва", производящее медицинскую продукцию для оказания экстренной помощи, за время работы в ОЭЗ нарастило мощности почти в три раза, выпустив 11 миллионов изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Москва активно развивает производство медицинских изделий — в столице работают более 300 компаний, занятых в этой сфере. Благодаря поддержке города предприятия наращивают мощности и создают новые разработки. Так, резидент ОЭЗ выпустил 11 миллионов изделий для экстренной медицины. Одним из ключевых продуктов стал аппарат сердечно-легочной реанимации, который проводит непрямой массаж сердца без участия человека. Это собственная запатентованная разработка, успешно заменяющая зарубежные аналоги. Сегодня спрос на отечественный аппарат втрое превышает плановые объемы производства", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
За время работы в ОЭЗ Москвы компания "Медплант" разработала и запустила в производство более 45 изделий, из которых 14 включены в комплектацию машин скорой помощи, а 9 не имеют аналогов в России. В 2023 году на предприятии открылся цех по сборке микроэлектроники, которая используется в составе высокотехнологичной продукции.
В линейку продукции компании, которая в апреле 2025 года отметила 25-летие со дня основания. входят также портативные электрические аспираторы, иммобилизационные пояса, пульсоксиметры, СO2-мониторы, инновационные носилки и спинальные щиты. На разработки компании оформлено 23 патента и 10 товарных знаков.
"В момент выхода на площадку “Печатники” у нас было около 500 контрактов, сегодня — более 4700. Мы поставляем продукцию не только по России, но и в Беларусь и Казахстан. Число сотрудников выросло с 15 до 122 человек. Развитие стало возможным благодаря поддержке города и статусу резидента ОЭЗ. Особая экономическая зона предоставляет комфортные условия, налоговые преференции и клиентоориентированные сервисы — от помощи в подборе персонала до продвижения продукции. Это позволяет нам направлять больше ресурсов на модернизацию и расширение производства", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Медпланта" Константина Невского.