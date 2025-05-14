https://ria.ru/20250514/medinskij-2016999058.html
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T23:12:00+03:00
2025-05-14T23:12:00+03:00
2025-05-15T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. "Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в сообщении.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский
Помощник президента Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной