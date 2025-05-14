Рейтинг@Mail.ru
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 14.05.2025 (обновлено: 00:17 15.05.2025)
https://ria.ru/20250514/medinskij-2016999058.html
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский - РИА Новости, 15.05.2025
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-14T23:12:00+03:00
2025-05-15T00:17:00+03:00
политика
украина
владимир мединский
владимир путин
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849496540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26fbe9167ecbaa82ea44083e9d6a4c80.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля. "Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в сообщении.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849496540_245:0:1205:720_1920x0_80_0_0_c13b88fef698e6acdec8ed1473053aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир мединский, владимир путин, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Политика, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Делегацию для переговоров с Украиной возглавил Мединский

Помощник президента Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной

© Радио SputnikВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Радио Sputnik
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский возглавил делегацию для переговоров с Украиной, сообщается на сайте Кремля.
«
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в сообщении.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
Вчера, 08:00
 
ПолитикаУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала