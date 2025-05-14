https://ria.ru/20250514/malajzija-2016795433.html
Малайзия назначила ответственного за отношения с Россией
Малайзия назначила ответственного за отношения с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Малайзия назначила ответственного за отношения с Россией
Малайзия поручила министру плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдулу Гани координировать отношения с РФ, передает малайзийское агентство Bernama. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:17:00+03:00
2025-05-14T06:17:00+03:00
2025-05-14T06:17:00+03:00
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владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
мохамад сабу (глава малазийского минсельхоза)
джохари абдулу гани
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ДЖАКАРТА, 14 мая - РИА Новости. Малайзия поручила министру плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдулу Гани координировать отношения с РФ, передает малайзийское агентство Bernama. Накануне в Россию с официальным визитом прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии. По данным Bernama, премьера сопровождают министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Мохамад Сабу, министр науки, технологий и инноваций Чанг Лих Канг, министр высшего образования Замбри Абдул Кадир, а также министр плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдул Гани. "В своей краткой речи Джохари сказал, что он назначен министром-координатором по России, что призвано содействовать торговому взаимодействию с Россией в условиях продолжающихся санкций (США - ред.)", - пишет издание. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250513/premer-2016757824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, малайзия, москва, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), мохамад сабу (глава малазийского минсельхоза), джохари абдулу гани
В мире, Россия, Малайзия, Москва, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Мохамад Сабу (глава малазийского минсельхоза), Джохари Абдулу Гани
Малайзия назначила ответственного за отношения с Россией
Малайзия назначила министра-координатора по отношениям с Россией