https://ria.ru/20250514/makron-2016789456.html

Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет

Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет - РИА Новости, 14.05.2025

Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет

У Запада нет законных средств для изъятия замороженных активов России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:35:00+03:00

2025-05-14T04:35:00+03:00

2025-05-14T05:02:00+03:00

россия

франция

украина

эммануэль макрон

сергей лавров

евросоюз

g7

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ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. У Запада нет законных средств для изъятия замороженных активов России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1."У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", — сказал он.При этом глава государства не исключил, что после окончания конфликта эти средства могут направить на восстановление Украины.После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016402197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире