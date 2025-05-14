https://ria.ru/20250514/makron-2016789456.html
Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет
Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет - РИА Новости, 14.05.2025
Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет
У Запада нет законных средств для изъятия замороженных активов России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:35:00+03:00
2025-05-14T04:35:00+03:00
2025-05-14T05:02:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости. У Запада нет законных средств для изъятия замороженных активов России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1."У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", — сказал он.При этом глава государства не исключил, что после окончания конфликта эти средства могут направить на восстановление Украины.После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Макрон заявил, что законных рамок для изъятия российских активов нет
Макрон: у Запада нет законных рамок для изъятия замороженных активов России